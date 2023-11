"Taylor Swift: The Eras Tour" podbiło kina na całym świecie. Film z trasy koncertowej piosenkarki miał swą premierę 11 października 2023 roku. Jego dystrybucja obejmowała tylko sześć następnych weekendów. Zainteresowanie filmem było tak duże, że wielu dystrybutorów zdecydowało się przenieść premiery swoich produkcji na inne dni.

"The Eras Tour" zarobiło na całym świecie prawie 250 milionów dolarów, co przy budżecie wynoszącym 20 milionów jest ogromnym sukcesem. To jednak nie koniec, ponieważ już niedługo amerykańscy widzowie będą mogli obejrzeć film w serwisach VOD.

Reklama