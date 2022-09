W branży muzycznej od dawna jest na szczycie. 32-letnia Taylor Swift - amerykańska piosenkarka, kompozytorka i producentka - zdobyła 11 nagród Grammy, sprzedała miliony egzemplarzy swoich płyt, a teksty jej utworów są analizowane na kursach Uniwersytetu Teksańskiego w Austin i Uniwersytetu Nowojorskiego.



Taylor Swift reżyserką?

Teraz Taylor Swift ma nowy cel - zamierza zostać reżyserką filmową. Taką deklarację złożyła w trakcie Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Gwiazda pop wzięła tam udział w panelu dyskusyjnym In Conversation, zorganizowanym po projekcji jej debiutanckiego filmu krótkometrażowego - nakręconego na taśmie 35 mm "All Too Well". Zapytana, czy chciałaby reżyserować także pełnometrażowe filmy, Swift powiedziała: "Byłby to wielki przywilej i zaszczyt. Zawsze będę chciała opowiadać ludzkie historie, wypełnione emocjami".

Według magazynów "Hollywood Reporter" i "Variety", piosenkarka wskazała reżyserki, które jej imponują, w tym: Norę Ephron ( "Bezsenność w Seattle" , "Masz wiadomość" , "Kiedy Harry poznał Sally" ), Chloé Zhao ( "Nomadland" , "Eternals" ), Gretę Gerwig ( "Małe kobietki" , "Lady Bird" ) i Lenę Dunham ("Dziewczyny").

Zdradziła również, skąd pomysł na reżyserowanie. "To nie było tak, że obudziłam się pewnego dnia i pomyślałam: dobra, teraz będę robić filmy. Nie chodziłam do szkoły filmowej, ale byłam na planie około 60 teledysków i wiele się przy nich nauczyłam" - wyznała.

Na powstanie pierwszego filmu pełnometrażowego Taylor Swift trzeba będzie jeszcze sporo poczekać. Znacznie szybciej ukaże się jej kolejny album. Płyta "Midnights" trafi do sprzedaży już 21 października.