​Taron Egerton w filmie o grze Tetris

​Taron Egerton, którego niedawno można było zobaczyć w roli Eltona Johna w filmie "Rocketman", wcieli się w kolejną prawdziwą postać. Będzie nią Henk Rogers - urodzony w Amsterdamie twórca gier komputerowych, który pomógł zdobyć popularność Tetris.

Szykuje się kolejna wybitna rola Tarona Egertona?

"Nasz film to zdecydowanie bardziej 'The Social Network' niż 'LEGO Przygoda'. Opowiada o prawach do gry - to szalona prawdziwa historia" - mówi o filmie "Tetris" Taron Egerton w wywiadzie dla magazynu "GQ". Aktor ma nadzieję na to, że zdjęcia do filmu będą mogły ruszyć na początku przyszłego roku, jednak wiele zależeć będzie od przebiegu pandemii COVID-19.



Historia stojąca za walką o prawa do dystrybucji Tetrisa to gotowy materiał na dramat podobny do głośnego "The Social Network" poświęconego powstaniu Facebooka. Gra została stworzona w Związku Radzieckim przez Aleksieja Pażytnowa oraz jego współpracowników. Henk Rogers nawiązał kontakt z radziecką firmą odpowiedzialną za eksport i wtedy do sprawy włączyło się KGB.

W wywiadzie udzielonym magazynowi "Rolling Stones" Rogers wspominał, że z powodu gry znalazł się w poważnych kłopotach. Dowiedział się, że radziecki rząd nigdy nie oddał nikomu żadnych praw do rodzimych produktów, co stanowiło problem. Rogers miał już 200 tysięcy wyprodukowanych w Japonii kartridżów z grą po 10 dolarów od sztuki. Zainwestował w nie majątek należący do teściów. Batalia prawna trwała trzy lata, a uczestniczył w niej nie tylko radziecki rząd, ale też Nintendo i Atari.

Reżyserem filmu "Tetris" będzie Jon S. Baird, który w 2018 roku wyreżyserował film "Stan i Ollie" poświęcony legendarnemu duetowi komików: Flipowi i Flapowi.