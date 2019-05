Tarantino prosi: Nie spoilujcie "Pewnego razu... w Hollywood"

Światowa premiera "Pewnego razu... w Hollywood", najnowszego filmu Quentina Tarantino, odbędzie się we wtorek, 21 maja, w Cannes. Wzorem twórców "Avengers: Koniec gry" reżyser wystosował list do festiwalowej publiczności, w której prosi, by po seansie nie zdradzali nikomu szczegółów fabuły.

"Ja kocham kino. Wy kochacie kino. To podróż, w której po raz pierwszy odkrywamy fabułę" - zaczyna swój list Tarantino.

"Jestem zaszczycony, że mogę podzielić się 'Pewnego razu.. w Hollywood' z festiwalową publicznością w Cannes. Obsada i ekipa ciężko pracowały, by stworzyć coś świeżego. Dlatego proszę, by nie nie ujawniać czegokolwiek, co przeszkodzi drugiej osobie w podobnym odbiorze filmu" - pisze w krótkiej wiadomości reżyser.



Konkursowy pokaz filmu odbędzie się na dwa miesiące przed szeroką dystrybucją "Pewnego razu... w Hollywood".



Produkcja jest bez wątpienia najbardziej wyczekiwaną pozycją w tegorocznym konkursie głównym. Według informacji z Cannes nie ma już możliwości, by dostać się na premierowy seans.



Tarantino otrzymał w 1994 roku Złota Palmę za "Pulp Fiction". Wiele osób przewiduje, że w 2019 roku ten zaszczyt przypadnie mu ponownie.



Akcja "Pewnego razu... w Hollywood" rozgrywa się w Los Angeles w 1969 roku. Bohaterami obrazu są: Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) i Cliff Booth (Brad Pitt). Rick był kiedyś gwiazdą westernowego serialu telewizyjnego. Cliff to jego kumpel i kaskader. Obaj próbują się odnaleźć w Hollywood epoki hipisów, które bardzo różni się od miasta, które zastali, kiedy przybyli tu przed laty. Mimo to Rick mieszka w całkiem dobrej okolicy, a jego sąsiadką jest słynna Sharon Tate (Margot Robbie), żona Romana Polańskiego (Rafał Zawierucha)...



Polska premiera filmu odbędzie się 9 sierpnia 2019 roku.