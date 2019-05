Tarantino i Kechiche w konkursie głównym w Cannes

Gdy ogłoszono skład konkursu głównego tegorocznego festiwalu w Cannes, dyrektur festiwalu Thierry Fremaux zaznaczył, że kilka filmów może wejść jeszcze w skład najważniejszej sekcji. Dotyczyło to między innymi "Pewnego razu... w Hollywood", najnowszego dzieła Quentina Tarantino. Reżyser miał wciąż pracować nad montażem filmu i do ostatniej chwili nie było wiadome, że zdąży skończyć do czasu rozpoczęcia festiwalu. Dziś możemy ze spokojem oznajmić: udało mu się.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i Quentin Tarantino na planie filmu "Pewnego razu... w Hollywood" /BG010/Bauer-Griffin /Getty Images

"Baliśmy się, że film nie będzie gotowy do drugiej połowy lipca, ale Quentin Tarantino, który od czterech miesięcy nie wychodził z montażowni, to prawdziwe, lojalne i punktualne dziecko Cannes" - piszą organizatorzy festiwalu na jego oficjalnej stronie.



"["Pewnego razu.. w Hollywood"] jest listem miłosnym do Hollywood jego dzieciństwa, muzycznym tournée 1969 roku i odą do kina jako całości" - kończy swe oświadczenie Fremaux.



Organizatorzy zapowiedzieli, że obok reżysera na czerwonym dywanie pojawią się gwiazdy filmu: Leonardo DiCaprio, Margot Robbie i Brad Pitt. Dyrekcja festiwalu podziękowała także wytwórni Sony Pictures, która wspierała Tarantino w jego staraniach o udział w Cannes.

Do konkursu głównego dołączył także "Mektoub, My Love: Intermezzo" Abdellatifa Kechiche'a. Zdobywca Złotej Palmy za "Życie Adeli - Rozdział 1 i 2" w 2013 roku przedstawi drugą część swojej trylogii o imprezującej francuskiej młodzieży. Jej pierwsza cześć została pokazana w konkursie głównym podczas festiwalu w Wenecji w 2017 roku.



"Widziałem film w zeszły czwartek, jeszcze w trakcie montażu (...) Będzie on ukończony do czasu festiwalu. Reżyser zapowiedział, że będzie on trwał cztery godziny" - wyjawił Fremaux

Oznacza to, że w konkursie głównym znajduje się obecnie 21 filmów. Festiwal w Cannes odbędzie się w dniach od 14 do 25 maja 2019 roku.