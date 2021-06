Tarantino i Burton ze specjalnymi nagrodami na festiwalu w Rzymie

Nagroda za całokształt twórczości na tegorocznym festiwalu filmowym w Rzymie przypadnie w udziale znanemu miłośnikowi włoskiego kina gatunkowego, Quentinowi Tarantino. Reżyser i scenarzysta, a ostatnio autor książek, pojawi się osobiście na festiwalu, by odebrać nagrodę i porozmawiać z włoskimi fanami. Festiwal odbędzie się w dniach od 14 do 24 października tego roku.

"Był taki okres w moim życiu, gdy oglądałem każdy włoski film. A potem spędziłem lepszą część mojej kariery, próbując nakręcić moje wersje tych filmów. Dlatego nagroda za całokształt twórczości otrzymana na festiwalu w Rzymie jest fantastico!" - napisał Tarantino w specjalnym oświadczeniu cytowanym przez portal "The Hollywood Reporter".



Echa włoskiego kina często pobrzmiewają w twórczości Tarantino. Najlepszym przykładem miłości do włoskiego kina jest film "Django", który powstał z fascynacji spaghetti westernem. Również "Bękarty wojny" były swoistą wariacją na temat włoskiego filmu wojennego "Dranie bez chwały" aka "Bohaterowie z piekła". Temat włoskiego kina pojawił się również w ostatnim filmie Tarantino, "Pewnego razu... w Hollywood", którego główny bohater, aktor Rick Dalton, otrzymuje propozycję zagrania we włoskim filmie.

Nie będzie to jedyna nagroda za całokształt twórczości, jaka zostanie przyznana w Rzymie. Innym jej laureatem będzie Tim Burton ("Batman"). Legendarny artysta również pojawi się osobiście w Rzymie, by odebrać tę nagrodę przyznaną mu, jako jednemu z najbardziej oryginalnych amerykańskich filmowców, którego dzieł pod kątem wizualnym nie sposób pomylić z innymi.

"To dla mnie bardzo specjalne wyróżnienie. Fellini, Mario Bava, Dario Argento - wszyscy oni byli dla mnie ogromną inspiracją. Otrzymanie tej nagrody w Rzymie, miejscu, które kocham, i w którym każdy może poczuć się jakby grał w swoim własnym filmie, sprawia mi dużo emocji" - oświadczył Burton.

Pełny repertuar festiwalu w Rzymie zostanie ogłoszony 6 października. Widzowie zobaczą na nim m.in. retrospektywę filmów Arthura Penna ("Bonnie i Clyde").