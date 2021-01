Tanya Roberts, aktorka, która zagrała dziewczynę Bonda u boku Rogera Moora w filmie o agencie 007 z 1985 roku „Zabójczy widok” zmarła 4 stycznia. Wieloletni partner gwiazdy zadeklarował, że chce rozrzucić jej prochy nieopodal ich domu, w miejscu, gdzie jego ukochana codziennie wychodziła na spacer z pupilami.

Tanyna Roberts w 1983 roku / Ron Galella/Ron Galella Collection /Getty Images

Roberts straciła przytomność w wigilię Bożego Narodzenia w swoim kalifornijskim domu, tuż po powrocie ze spaceru z psami. Z powodu epidemii koronawirusa aktorki nikt nie mógł odwiedzać na oddziale intensywnej opieki medycznej, dokąd trafiła.



Reklama

Na zasadzie wyjątku wizytę w klinice złożył będący jej partnerem od 20 lat, Lance O'Brien. Na skutek nieporozumienia rzecznik aktorki, przedwcześnie poinformował o tym, że Roberts zmarła 3 stycznia 2021. Aktorka odeszła dzień później, w wieku 65 lat. Przyczyną jej śmierci były powikłania związane z infekcją dróg moczowych.



W rozmowie z portalem TMZ Lance O’Brien zapowiedział, że jego partnerka zostanie skremowana. Jej prochy zamierza rozrzucić na wzgórzach za ich domem, w Laurel Canyon, gdzie średnio pięć razy w tygodniu wychodziła ze swoimi dwoma psami na długie spacery. Była tam dwa dni przed śmiercią.



O’Brien musi jednak sprawdzić, czy przepisy stanu Kalifornia pozwalają na takie rozwiązanie. Partner Roberts planuje również zorganizować mszę dla rodziny i przyjaciół swojej ukochanej, by uczcić jej pamięć.



Tanya Roberts rozpoczynała karierę jako modelka. Największą popularność osiągnęła jako aktorka w latach 80. Była jednym z "Aniołków Charliego w ostatnim sezonie tego serialu. Wcieliła się też w dziewczynę Bonda w filmie "Zabójczy widok". Jej ostatnia ważna kreacja to rola w serialu "Różowe lata 70.", gdzie pojawiała się od 1998 do 2004 r. Była obrończynią praw zwierząt. Nie miała dzieci.