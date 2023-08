W 2022 roku jej mąż ujawnił, że Soto zmagała się z nowotworem. "W czasie pandemii [Talisa] odkryła, najpierw przeprowadzając samobadanie, a później idąc na coroczną mammografię, że ma raka piersi" - zdradził Bratt, goszcząc w porannym programie telewizji NBC "The Today Show". Aktor przyznał, że Soto dobrze zareagowała na leczenie i jest już "wolna od raka". Jedynym powikłaniem były zaburzenia hormonalne. Niemniej oboje "pozostają czujni".

Aktor zaznaczył, że wyjawia tę osobistą informację tylko dlatego, by zachęcić ludzi do regularnego badania się. Problemy żony zmotywowały go, by zapisać się na kolonoskopię, z którą bardzo długo zwlekał.

W styczniu 2023 roku, podczas promocji serialu "Poker Face", Bratt zdradził w programie "Today with Hada & Jenna" sekret swojego ponad dwudziestoletniego małżeństwa z Soto.

"Darzymy się nawzajem ogromnym szacunkiem, a dzieci są centrum naszego świata" - mówił. "Rozśmiesza mnie. Jest zabawna i bardzo opiekuńcza. Każdego dnia przypomina mi, jakim jestem szczęściarzem" - mówił w programie, czym wzruszył jedną z prowadzących. "Tak w ogóle, czy kiedyś widzieliście moją żonę? Jest śliczna".

Zdjęcie Talisa Soto / Georges De Keerle / Contributor / Getty Images