Talent show pierwszy raz na wielkim ekranie

Ten format pokochali widzowie! Dowiedz się, na czym polega fenomen talent show. "Jak zostać gwiazdą" w kinach od 9 października.

Julia Kamińska, Maciej Zakościelny i Urszula Dudziak będą jurorami ekranowego talent show /Anna Gostkowska/ATM Grupa /materiały prasowe

Monika Brodka, Dawid Podsiadło, Natalia Nykiel, Grzegorz Hyży, Michał Szpak, Justyna Steczkowska, Kamil Bednarek... Wokalistów, których gwiazda rozbłysła po udziale w telewizyjnym talent show, wymieniać można bez końca.



Reklama

Ten format od lat przyciąga przed ekrany telewizorów miliony widzów, jednocześnie dając młodym artystom szansę na zaprezentowanie się szerokiej publiczności i rozpoczęcie prawdziwej muzycznej kariery. Fenomen programu, którego różne wersje wciąż pojawiają się w praktycznie każdej stacji telewizyjnej, można w łatwy sposób wytłumaczyć: ludzie uwielbiają odkrywać nowe talenty, kibicować im w wyścigu o główną nagrodę, a później obserwować ich wzloty i upadki na wymagającym rynku muzycznym.



Nic więc dziwnego, że ten ogrom prawdziwych emocji zainspirował również twórców filmowych. "Jak zostać gwiazdą" to pierwszy polski film, który zabiera widzów za kulisy telewizyjnego talent show. Pełna przebojów produkcja, z udziałem m.in. Katarzyny Sawczuk, Macieja Zakościelnego, Anity Sokołowskiej, Julii Kamińskiej, Tomasza Karolaka i Urszuli Dudziak, wejdzie do kin 9 października. Muzykę ilustracyjną do filmu skomponowała Sarsa - jedna z najoryginalniejszych i najciekawszych polskich artystek muzycznych, która pierwsze kroki w branży stawiała właśnie w muzycznym talent show.

"Jak zostać gwiazdą" 1 / 12 Pod koniec czerwca ruszyły zdjęcia do filmu "Ostra", ukazującego kulisy programu, w którym sława równie mocno zależy od głosu i kunsztu muzycznego, co rozpętanych skandali i zakulisowych intryg. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Anna Gostkowska/ATM Grupa udostępnij

Kontrowersyjny program telewizyjny "Music Race" poszukuje muzycznych talentów na terenie całej Polski. O tym, przed kim otworzą się wszystkie drzwi, a komu na głowie wyląduje kubeł zimnej wody, zdecyduje wyjątkowe jury: niegdyś popularny piosenkarz Olo (Zakościelny), królowa social mediów Ewa (Kamińska) i grająca samą siebie pierwsza dama polskiego jazzu - Urszula Dudziak. Na castingu, który odbywa się w rodzinnej miejscowości Ola, dochodzi do awantury. Doprowadza do niej "Ostra" (Sawczuk) - zbuntowana nastolatka, oburzona arogancją jurora, który lekceważąco zachowuje się wobec matki dziewczyny (Sokołowska).



Skandal jest na rękę producentowi (Karolak), który decyduje o zakwalifikowaniu "Ostrej" do dalszego etapu show. Wkrótce okaże się, że oprócz wybuchowego temperamentu, dziewczyna dysponuje także niesamowitym głosem. Sukces ma jednak swoją cenę, a popularność nie jest tak przyjemna, jak może się wydawać. Przed nastolatką prawdziwy pojedynek i próba charakteru - młodej gwieździe przyjdzie zmierzyć się z konkurentami na scenie i bezwzględnym światem show-biznesu, ale przede wszystkim z własnymi emocjami.

Za reżyserię filmu odpowiada Anna Wieczur-Bluszcz, której debiut "Być jak Kazimierz Deyna" nagrodzono Złotym Jantarem na koszalińskim Festiwalu Młodzi i Film. Za kamerą stanął Witold Płóciennik - autor zdjęć do takich produkcji, jak "Kruk. Szepty słychać po zmroku", "Carte Blanche" czy "Jak pies z kotem". W obsadzie zobaczymy m.in.: Katarzynę Sawczuk, Macieja Zakościelnego, Anitę Sokołowską, Julię Kamińską, Tomasza Karolaka, Marię Pakulnis, Urszulę Dudziak i Krzysztofa Ibisza. Film produkuje ATM Grupa.