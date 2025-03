Taki performance w Warszawie? Tylko on mógł to zrobić

Co robi Piotr Głowacki , kiedy schodzi z planu zdjęciowego? Nie tylko uczy nowe pokolenia aktorów i oddaje się z żoną pasji, jaką jest wspinaczka, ale też szuka sposobów na połączenie tego sportu z innymi dziedzinami.

Teraz aktor podjął się zorganizowania wyjątkowej wystawy.

"Rzeźby pojawiające się w przestrzeni publicznej upamiętniają i promują wybitne osoby i zdarzenia niosące godne przekazywania idee ważne dla wspólnoty, jednak dla młodych ludzi są w pierwszym zetknięciu ciekawymi obiektami wystającymi z ziemi zachęcającymi intuicyjnie do wspinania. Niestety zazwyczaj są tak skonstruowane, że dorośli opatrują je instrukcją: zakaz wspinania, co tworzy dystans między ideami zaklętymi w bryły a ich dziecięcymi odbiorcami. Rzeźba do wspinania jest najlepszą zachętą do poznawania bliżej przekazu dorosłych, do wspólnego spędzania czasu oraz rozmowy. Wystawiona publicznie daje również równy dostęp do wiedzy wszystkim" - czytamy w opisie wydarzenia, które miało miejsce 5 marca w budynku biurowym Stratos Office Center w centrum Warszawy.



Wystawa Piotra Głowackiego: co wiemy?

Ten wyjątkowy projekt powstał z jego pasji do wspinaczki i fascynacji sztuką. "Lucy i Astronauta" - łączy Sztukę, Naukę, Ruch. Łączy Przeszłość z Przyszłością.

Wśród około 100 gości znaleźli się m.in. znane osobistości ze świata kultury i sztuki, takie jak: Andrzej Pągowski, Cezary Żak, Urszula Święcicka, Tomek Sikora, Andrzej Świetlik, Maciej Cieślik, Jaga Hupało, Aleksandra Kutz, Blanka Poksińska, Rysia Czubak oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Podczas wydarzenia goście mieli okazję nie tylko podziwiać prace, ale także uczestniczyć w performance Piotra Głowackiego poświęconego tytułowej Lucy, na temat roli sztuki w naszym życiu oraz jej wpływu na jej postrzeganie. Ale i zastanowienie się nad tym, czy jeden krok - metaforycznie czy dosłownie - może zmienić nasz sposób postrzegania świata.

Rzeźba wspinaczkowa Piotra Głowackiego to dopiero początek. Co jeszcze czeka odwiedzających?

Cykl wydarzeń poświęconych sztuce i jej obecności w codziennym życiu potrwa przez cały 2025 rok. W ramach wystaw w przestrzeni Stratos będą organizowane debaty poruszające temat sztuki od A do Z, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzenia, że sztuka ma być na co dzień i dla każdego.