Takeshi Kitano zaatakowany przez fana

Do ataku doszło na terenie należącym do prywatnej tokijskiej stacji telewizyjnej, gdzie Takeshi Kitano pracował nad kolejnym odcinkiem swojego show. 74-letni gwiazdor wyjeżdżał wówczas z kompleksu samochodem prowadzonym przez swojego kierowcę. Napastnik wyposażony był w czekan (niewielki toporek z młotkiem wykorzystywany w alpinizmie), miał też przy sobie nóż z 10-centymetrowym ostrzem.



Takeshi Kitano: Kim jest?

Około 40-letni agresor rozbił przednią szybę w aucie, dokonał również innych zniszczeń w pojeździe, jednocześnie domagając się, by Kitano wyszedł z samochodu. Nie udało mu się jednak wyrządzić krzywdy reżyserowi. Na miejsce szybko przyjechała policja, a napastnik został aresztowany.



Telewizja TBS, dla której pracuje Kitano, ujawniła, że agresor podczas przesłuchania zeznał, że był wściekły na gwiazdora. W czerwcu miał klęknąć przed jego samochodem i prosić, by ten pomógł mu dostać pracę w show-biznesie. Artysta, jak twierdzi krewki mężczyzna, wówczas go zignorował.

Takeshi Kitano to człowiek wielu talentów - reżyser, scenarzysta i aktor. Światowy rozgłos przyniósł mu film "Hana-bi", o wrażliwym policjancie, który miesza się w gangsterską intrygę. Ten obraz nagrodzono Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji w 1997 roku.