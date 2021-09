​Tajemniczy film Stevena Soderbergha na festiwalu w Toronto

Tajemniczy projekt Soderbergha ogłosili 2 września szefujący festiwalowi w Toronto, Joana Vincente i Cameron Bailey. Z ich słów wynika, że planowana premiera to efekt ściśle tajnej współpracy z Soderberghiem. Jej dalsze szczegóły zostaną ujawnione w najbliższym czasie. "Nie bylibyśmy Międzynarodowym Festiwalem Filmowym w Toronto (TIFF), gdybyśmy nie mieli żadnej niespodzianki, którą moglibyśmy was skusić. W tym roku związana jest ona z naszym przyjacielem Stevenem Soderberghiem" - napisali w specjalnym oświadczeniu Vincente i Bailey.



"Inspiruje nas ekscytacja i wyczekiwanie, które już teraz czujemy w całym mieście. Za każdym z nas pełen wyzwań czas. Dlatego to takie wspaniałe, że już za siedem dni ponownie przywitamy międzynarodową i lokalną publiczność, gości z branży, dziennikarzy i talenty filmowe podczas niezapomnianej edycji 2021. Nie możemy się doczekać" - czytamy w dalszej części oświadczenia organizatorów TIFF.

Steven Soderbergh: Płodny artysta

Steven Soderbergh to bardzo płodny artysta - tylko w ostatnich dwóch latach wyreżyserował aż cztery filmy: "Wysokie loty", "Pralnia", "Niech gadają" oraz ostatnio "No Sudden Move". Ukończona jest też jego kolejna produkcja, napisany przez Davida Koeppa thriller kryminalny "Kimi" z Zoe Kravitz w roli głównej.

46. edycja TIFF odbędzie się w dniach od 9 do 18 września. Soderbergh będzie jednym z wielu gości festiwalu. Swój najnowszy film, "Diunę" będzie tu promował Denis Villeneuve, który pojawi się w Toronto w towarzystwie gwiazdy tej produkcji, Rebekki Ferguson.



Wśród innych spodziewanych gości są m.in. Dionne Warwick, Jessica Chastain, Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Sigourney Weaver oraz obsada filmu "Drogi Evanie Hansenie".