Taika Waititi wyreżyseruje pilot serialu o piratach

Sukcesy takich filmów jak "Jojo Rabbit" i "Thor: Ragnarok" sprawiły, że Taika Waititi stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych reżyserów na świecie. Pomimo sporej liczby projektów, nad którymi już pracuje, Waititi znalazł czas na serial o piratach, który wyprodukuje dla platformy HBO Max, a także wyreżyseruje jego pilotowy odcinek. Serial nosił będzie tytuł "Our Flag Means Dead".

Taika Waititi szybko został jednym znajbardziej rozchwytywanych hollywoodzkich reżyserów /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Fabuła serialu oparta będzie luźno na prawdziwej historii arystokraty Stede'a Bonneta, który porzucił wygodne życie i został piratem. Twórcą i showrunnerem serialu jest David Jenkins, a producentami będą Garrett Basch i Dan Halsted.



"Pomysły na seriale takie jak ten od razu wyskakują ze stron scenariusza i natychmiast można wyobrazić sobie, jak będzie wyglądała każda scena. Unikalne spojrzenie Davida i Taiki na przygody Bonneta zapewni widzom na całym świecie ekscytujący i zachwycający serial" - powiedziała Sarah Aubrey odpowiedzialna w HBO Max za oryginalne projekty.

Urodzony na Barbadosie Stede Bonnet był wykształconym i bogatym właścicielem ziemskim, który porzucił własne dzieci, by zostać piratem. Nie przeszkadzało mu, że nie ma żadnego doświadczenia w żeglowaniu. Spory majątek pozwolił mu na zaprojektowanie i zbudowanie własnego statku, który nazwał Revenge (Zemsta). Wkrótce wyruszył w pościg za słynnym piratem Czarnobrodym, z którym wcześniej przez jakiś czas współpracował.

Zdjęcia do pilotowego odcinka serialu "Our Flags Means Dead" rozpoczną się po skończeniu przez Waititego prac nad czwartą częścią "Thora", filmem "Thor: Love and Thunder".