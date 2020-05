Taika Waititi wyreżyseruje kolejne "Gwiezdne Wojny"

Taika Waititi ("Jojo Rabbit") wyreżyseruje kolejne kinowe "Gwiezdne Wojny". Laureat Oscara będzie także współscenarzystą filmu, nad którym pracować będzie wspólnie z Krysty Wilson-Cairns ("1917") - poinformowali w poniedziałek Disney i Lucasfilm.

Taika Waititi z Oscarem za najlepszy scenariusz ("Jojo Rabbit") /Karwai Tang /Getty Images

O tym, że Taika Waititi mógłby stanąć za kamerą kolejnej odsłony "Gwiezdnych Wojen" mówi się od stycznia, kiedy wyreżyserował finałowy odcinek odcinek serialu "The Mandalorian", gdzie wcielał się też w postać droida IG-11. "The Mandalorian" to pierwszy z kilku zapowiedzianych seriali umiejscowionych w świecie stworzonym przez George'a Lucasa.

Reklama

Teraz Disney i Lucasfilm oficjalnie potwierdzili angaż nowozelandzkiego reżysera.

Nie wiadomo, kiedy planowany film miałby trafić na ekrany kin, Disney ma jednak zakontraktowane terminy premier trzech filmów z serii "Star Wars": w grudniu 2022, 2024 i 2026.

Waititi niedawno zakończył zdjęcia do swojego nowego filmu "Next Goal Wins", w którym zobaczymy Michaela Fassbendera, Elisabeth Moss i Armiego Hammera.



Laureat Oscara szykuje się także do reżyserii filmu "Thor: Love and Thunder".



"Czwarty 'Thor' będzie filmem mocno przesadzonym, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Przy nim 'Ragnarok' będzie wyglądał niczym 'bezpieczne' kino. Czwórka wyglądać będzie tak, jak gdyby dziesięciolatek powiedział nam, co powinno znaleźć się w filmie, a my zgodziliśmy się na wszystkie jego pomysły" - zapowiedział nowozelandzki reżyser.



Rozchwytywany reżyser nakręci też dwa animowane seriale oparte na motywach twórczości Roalda Dahla, autora książki "Charlie i fabryka czekolady". Sam napisze do nich scenariusze, wyreżyseruje je, a także wyprodukuje. Obie animacje pokaże Netflix.