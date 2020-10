Taika Waititi wyprodukuje film o Indianach

W dobie walki o równość i sprawiedliwość etniczną w hollywoodzkich produkcjach filmowych, nie dziwi projekt, z którym właśnie związał się pochodzący z Nowej Zelandii reżyser Taika Waititi. Wyprodukuje on film zatytułowany „Frybread Face and Me”, którego bohaterami będzie dwóch Indian z plemienia Navaho.

Taika Waititi / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Jak donosi portal "Variety", "Frybread Face and Me" opowie historię dwóch nastoletnich kuzynów z plemienia Navaho, którzy wychowywali się w zupełnie innych środowiskach. Okazją do ich lepszego poznania się jest letni spęd owiec na należącym do ich babki ranczu w Arizonie. W jego trakcie dowiadują się więcej nie tylko o sobie, ale i o historii ich rodziny.



Film "Frybread Face and Me" wyreżyseruje indiański filmowiec Billy Luther, który napisał również scenariusz. Będzie to historia oparta na prywatnych doświadczeniach Luthera. Jego film został na początku roku wybrany wśród dziesięciu projektów, które zostaną zrealizowane przy wsparciu twórców związanych z festiwalem filmowym w Sundance.



Według słów Luthera, Waititi zaangażował się w jego projekt od razu po przeczytaniu scenariusza filmu. Nowozelandzki reżyser to pierwszy Maorys, który został nagrodzony Oscarem. Zdobył go za scenariusz filmu "Jojo Rabbit". "Dedykuję tę nagrodę wszystkim rdzennym dzieciakom na świecie, które chcą uprawiać sztukę, tańczyć i pisać. Twórzmy nasze oryginalne historie" - powiedział Waititi, odbierając nagrodę.

Taika Waititi: Oscary, Hitler i "Gwiezdne wojny" 1 / 9 Po raz pierwszy Hollywood usłyszało o Taice Waititim w 2003 roku na ceremonii rozdania Oscarów, kiedy jego krótkometrażowy film "Two Cars, One Night" walczył o statuetkę. Gdy kamera pokazała nominowanych, okazało się, że Waititi... smacznie śpi. Oczywiście była to tylko gra, jednak pokazująca podejście nowozelandzkiego reżysera do rzeczywistości, które ujawnia się w jego kolejnych filmach. Niechęć do zadęcia, sztucznego patosu, a zamiłowanie do wyszukiwania małych czy większych absurdów w "zwyczajnej" rzeczywistości. Źródło: Getty Images Autor: MICHAEL BRADLEY udostępnij

Waititi pracuje aktualnie nad rozpoczęciem zdjęć do kolejnej odsłony przygód Thora. "Thor: Love and Thunder" ma trafić do kin 18 lutego 2022 roku. Reżyser związany jest z niezatytułowanym wciąż filmem z uniwersum "Gwiezdnych wojen". Na temat tego projektu nie wiadomo praktycznie nic. Z kolei na premierę czeka najnowszy film Waititiego "Next Goal Wins". To fabularna wersja dokumentalnego filmu pod tym samym tytułem. Opowiada on o piłkarzach narodowej kadry Samoa Amerykańskiego. Po przegranym 0:31 meczu z Australią postanawiają poprawić swoją grę i zatrudniają pochodzącego z z Holandii szkoleniowca. W rolach głównych w tym filmie zobaczymy Michaela Fassbendera i Elisabeth Moss.