Taika Waititi i Rita Ora stali się parą w 2021 roku. Reżyser miał znaleźć pocieszenie w ramionach piosenkarki po rozstaniu z żoną. Wielu uważało, że tworzą niekonwencjonalny związek, dlatego informacja o tym, że postanowili stanąć na ślubnym kobiercu, jest dość zaskakująca.

Ślub Rity Ory i 15 lat starszego od niej reżysera utrzymany był w ścisłej tajemnicy.



"To była intymna i wyjątkowa ceremonia dla wszystkich zgromadzonych. Ich najbliżsi widzą, jak są w sobie zakochani. Chcieli utrzymać ślub w tajemnicy, żeby nie obdzierać własnego związku z prywatności" - donosi The Sun UK.

Zdjęcie Rita Ora i Taika Waititi / Albert L. Ortega/Getty Images / Getty Images

Taika Waititi: Oszałamiająca kariera reżysera

Po otrzymaniu Oscara za scenariusz komedii "Jojo Rabbit" nie musiał długo czekać na kolejne oferty. Wkrótce wyreżyseruje kolejne kinowe "Gwiezdne wojny", stanął także za kamerą w superprodukcji Marvela - "Thor: Love and Thunder".



Po raz pierwszy Hollywood usłyszało o Taice Waititim w 2003 roku na ceremonii rozdania Oscarów, kiedy jego krótkometrażowy film "Two Cars, One Night" walczył o statuetkę. Gdy kamera pokazała nominowanych, okazało się, że Waititi... smacznie śpi. Oczywiście była to tylko gra, jednak pokazująca podejście nowozelandzkiego reżysera do rzeczywistości, które ujawnia się w jego kolejnych filmach. Niechęć do zadęcia, sztucznego patosu, a zamiłowanie do wyszukiwania małych czy większych absurdów w "zwyczajnej" rzeczywistości.



Pełnometrażowym debiutem Taiki Waititiego była zrealizowana w 2006 roku komedia "Orzeł kontra rekin". Była to zabawna opowieść o dwojgu społecznie nieprzystosowanych ludziach oraz o sposobach, w jaki próbują zdobyć miłość.



W 2010 roku Waititi wyreżyserował film 'Boy" - opowieść o tytułowym 11-latku, który mieszka na wschodnim wybrzeżu Nowej Zelandii i uwielbia Michaela Jacksona. Uwielbia też swojego ojca (w tej roli Waititi), który jest dla chłopaka wspaniałym bohaterem, mimo że nie widział go całe dzieciństwo. Wraz z jego powrotem Boy musi zmierzyć się z prawdą, pogodzić się z utratą ideału i znaleźć własną drogę ku dorosłości. Wejdzie w nią w rytm piosenek swojego idola.



Kolejnym filmem nowozelandzkiego reżysera było "Co robimy w ukryciu" (2014) - wybuchowa mieszanką horroru i czarnej komedii zrealizowana w konwencji mockumentu.



W 2017 roku Waititi dołączył do kinowegu uniwersum Marvela, reżyserując film "Thor: Ragnarok". Uzyskał on bardzo dobre oceny krytyków i okazał się najbardziej dochodowym solowym filmem o bogu piorunów.



Najgłośniejszym dziełem Waititiego pozostaje "Jojo Rabbit" - opowieść o chłopcu żyjącym w Niemczech podczas drugiej wojny światowej. Malec jest zapatrzony w faszystowską propagandę, a jego najlepszym przyjacielem jest wyimaginowany Adolf Hitler. W zmyśloną wersję dyktatora wcieli się sam reżyser.



Wśród niezrealizowanych projektów reżysera znajduje się film "Bubbles". Miał on opowiadać o szympansie Michaela Jacksona. Do realizacji "Bubbles" Waititi przygotowywał się od dłuższego czasu. "To jest z*******y scenariusz. Wspaniały pomysł - przedstawić historię z perspektywy szympansa. Ale teraz pracuję nad dwoma innymi projektami" - mówił reżyser w 2019 roku w rozmowie z serwisem Deadline.

W maju Disney i Lucasfilm poinformowali, że Taika Waititi wyreżyseruje kolejne kinowe "Gwiezdne wojny". Laureat Oscara będzie także współscenarzystą filmu, nad którym pracować będzie wspólnie z Krysty Wilson-Cairns ("1917"). Wcześniej wyreżyserował też finałowy odcinek odcinek serialu "The Mandalorian", gdzie wcielał się dodatkowo w postać droida IG-11. "The Mandalorian" to pierwszy z kilku zapowiedzianych seriali umiejscowionych w świecie stworzonym przez George'a Lucasa.