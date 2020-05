Taika Waititi czytając, walczy z pandemią

Taika Waititi, reżyser i scenarzysta oscarowego komediodramatu "Jojo Rabbit", postanowił włączyć się do walki z pandemią poprzez czytanie znanej powieści dla dzieci. Do swojego internetowego projektu filmowiec zaangażował gwiazdorską obsadę - wśród lektorów pojawiły się takie nazwiska, jak Benedict Cumberbatch i Meryl Streep. Celem akcji jest wsparcie organizacji charytatywnej Partners in Health.

Taika Waititi do swojego projektu zaangażował plejadę gwiazd / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Do walki ze skutkami pandemii przyłączają się kolejni artyści. Jednym z nich jest nowozelandzki filmowiec Taika Waititi, jeden z najbardziej rozchwytywanych obecnie twórców w Hollywood. Reżyser i scenarzysta komediodramatu "Jojo Rabbit", który został w tym roku uhonorowany Oscarem, postanowił wziąć udział w akcji pomocowej na rzecz jednej z fundacji podejmujących na co dzień heroiczne działania mające na celu niesienie pomocy ofiarom koronawirusa.

Reżyser, współpracując z Roald Dahl Story Company, zorganizował wspólne czytanie klasycznej powieści dla dzieci "James and the Giant Peach", autorstwa legendarnego brytyjskiego pisarza Roalda Dahla. Zaangażował do tego plejadę gwiazd. Celem jest wsparcie organizacji non-profit Partners in Health w jej wysiłkach związanych z pomaganiem osobom najbardziej poszkodowanym w wyniku pandemii. Prócz korzystania z wysokiej jakości rozrywki, filmowiec zachęca odbiorców do przekazywania darowizn na rzecz tej organizacji.

Pierwsze dwa odcinki serii wylądowały już w serwisie YouTube. Wystąpili w nich bracia Chris i Liam Hemsworth, Nick Kroll, Benedict Cumberbatch i Meryl Streep. Kolejne epizody będą pojawiać się w poniedziałki, środy i piątki. Według zapowiedzi, zobaczymy i usłyszymy w nich Cate Blanchett, Ryana Reynoldsa, Mindy Kaling, Lupitę Nyong'o, Billy’ego Portera, Sarah Paulson i wiele innych, znanych z dużego ekranu, gwiazd.

Organizacja Partners in Health została założona w 1987 roku przez Paula Farmera, amerykańskiego lekarza i antropologa medycznego. "Głęboko wierzył w siłę wyobraźni, która napędza ważne zmiany, niezależnie od tego, czy mamy na myśli usprawnienie systemu opieki zdrowotnej, stworzenie skuteczniejszej szczepionki czy bezpieczniejszych miejsc pracy dla osób najbardziej narażonych. Kreatywność i partnerstwo są podstawą naszej organizacji" - powiedziała w komunikacie prasowym prezeska organizacji i córka pisarza Roalda Dahla, Ophelia Dahl. Firma Roald Dahl Story Company zaoferowała przekazanie pierwszej darowizny w wysokości miliona dolarów.