Tadeusz Drozda na Octopus Film Festival

Szósta edycja Octopus Film Festival, imprezy, która jest świętem kina gatunkowego, odbywać się będzie od 8 do 13 sierpnia w Gdańsku. Wśród atrakcji, które zaplanowali organizatorzy, jest występ Tadeusza Drozdy . Niegdysiejszy gospodarz programu "Śmiechu warte" przeczyta na żywo dialogi do "Jokera" , kultowego filmu z Joaquinem Phoenixem.

Czytanie dialogów to już tradycja tej gdańskiej imprezy. Podczas ubiegłorocznej edycji Michał Milowicz zabawiał publiczność lekturą dialogów z komedii kryminalnej "Przekręt" Guya Ritchiego. W tym roku o dobry humor widzów zadba Tadeusz Drozda.

"Macie tylko negatywne myśli? Zmieni się to już niebawem! Podczas tegorocznej edycji Octopusa Tadeusz Drozda - satyryk, komik, standuper czy konferansjer kultowych programów jak 'Śmiechu warte', przybędzie bowiem do Gdańska, by wcielić się w jednego z najbardziej rozpoznawalnych czarnych charakterów wszech czasów i przeczytać na żywo dialogi do 'Jokera' w reżyserii Todda Phillipsa" - ogłoszono we wtorek na facebookowym profilu Octopus Film Festival.

Tadeusz Drozda wycofał się z show-biznesu

Organizatorzy na razie nie ujawnili, którego dnia i w którym miejsca wystąpi Drozda. Wiadomo natomiast, że większość seansów w ramach Octopus Film Festival odbywa się w halach Stoczni Gdańskiej, a rolę klubu festiwalowego pełnić będzie gastronomiczno-rozrywkowe centrum Ulica Elektryków.

Tadeusz Drozda największe triumfy święcił w latach 90. jako gospodarz programów "Śmiechu warte", "Dyżurny Satyryk Kraju" i "Herbatka u Tadka". Od kilkunastu lat pozostaje jednak na bocznym torze show-biznesu. Ma swój kanał na YouTube, ale bardzo rzadko publikuje w nim nowe materiały.