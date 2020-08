"Tacy właśnie jesteśmy": Nastolatki w poszukiwaniu tożsamości

"Tacy właśnie jesteśmy" to serial o dorastaniu dwójki amerykańskich nastolatków w bazie wojskowej USA we Włoszech. Jego twórca, nominowany do Oscara Luca Guadagnino, po raz pierwszy przenosi swój wyjątkowy kinowy styl na mały ekran. Premiera serialu odbędzie się 15 września w HBO i HBO GO.

"Tacy właśnie jesteśmy" to serial Luki Guadagnina ("Tamte dni, tamte noce") /HBO

Serial mówi o przyjaźni, pierwszej miłości i poszukiwaniu własnej tożsamości, jednocześnie pokazując całą paletę radości i trosk związanych z byciem nastolatkiem. Produkcja przedstawia historię, która mogłaby się wydarzyć w każdym miejscu na świecie, ale w tym przypadku rozgrywa się na małym kawałku Ameryki we Włoszech.

W "Tacy właśnie jesteśmy" występują: zdobywczyni Złotego Globu Chloë Sevigny ("Nie czas na łzy"), Jack Dylan Grazer ("Mój piękny syn"), Alice Braga ("Miasto ślepców"), Jordan Kristine Seamón, Spence Moore II (serial "All American"), Kid Cudi (serial "Westworld"), Faith Alabi (serial "Cold Feet"), Francesca Scorsese, Ben Taylor, Corey Knight, Tom Mercier oraz Sebastiano Pigazzi.



Jacka Dylana Grazera zobaczymy w roli nieśmiałego i introwertycznego czternastoletniego Frasera, którzy przenosi się z Nowego Jorku do bazy wojskowej w Wenecji Euganejskiej wraz z matkami, Sarah (Chloë Sevigny) i Maggie (Alice Braga), które służą w armii amerykańskiej. Tom Mercier (Jonathan) wystąpi w roli asystenta Sarah.

Zdjęcie Główni bohaterowie serialu "Tacy właśnie jesteśmy" / HBO

Jordan Kristine Seamón wcieli się w pozornie odważną i pewną siebie Caitlin, która mieszka z rodziną w bazie od kilku lat i mówi po włosku. W porównaniu ze swoim starszym bratem Dannym (Spence Moore II), Caitlin ma lepsze relacje z ich ojcem, Richardem (Kid Cudi), ale nie za dobrze dogaduje się z matką Jenny (Faith Alabi).

Caitlin jest filarem grupy przyjaciół, do których zaliczyć można Britney (Francesca Scorsese) - szczerą, dowcipną, nieskrępowaną dziewczynę, wesołego i dobrodusznego Craiga (Corey Knight) - dwudziestokilkuletniego żołnierza, Sama (Ben Taylor), zaborczego chłopaka Caitlin i zarazem młodszego brata Craiga, Enrico (Sebastiano Pigazzi) - wesołego osiemnastolatka z Veneto, który ma słabość do Britney, oraz Valentinę (Beatrice Barichella) - ich włoską koleżankę.

Wideo Tacy właśnie jesteśmy - trailer HBO GO

Scenarzystą oraz reżyserem serialu, pełniącym także obowiązki showrunnera oraz producenta wykonawczego, jest nominowany do Oscara Luca Guadagnino ("Tamte dni, tamte noce"). Filmowiec znany jest z fascynującego wizualnie stylu i poruszających portretów psychologicznych. W jego dorobku artystycznym znajdują się między innymi takie filmy jak: nominowany do Oscara, Złotego Globu i nagrody BAFTA "Jestem miłością", "Nienasyceni", a także nominowany do Oscara i do nagrody BAFTA "Tamte dni, tamte noce" i doceniany film "Suspiria".

Serial jest koprodukcją HBO i Sky.



Premiera "Tacy właśnie jesteśmy" (We Are Who We Are) odbędzie się 15 września w HBO i HBO GO, równolegle z amerykańską premierą. Pierwszy odcinek serialu dostępny będzie w serwisie HBO GO od rana, a jego emisja na antenie HBO zaplanowana została na godzinę 21:10. Serial liczyć będzie 8 odcinków.