Ta historia wciąż podbija serca widzów. Od dawna nie było tak dobrych wyników

"Deadpool & Wolverine": o czym opowiada hit Marvela?

Historia skupia się na Deadpoolu (Ryan Reynolds), który zostaje wplątany w międzywymiarową intrygę. Wyruszając w podróż po alternatywnych światach, spotyka wielu bohaterów z poprzednich produkcji Marvela, w tym Wolverine'a (Hugh Jackman). Mimo obopólnej niechęci, bohaterowie muszą zacząć ze sobą współpracować.

"Deadpool & Wolverine" to powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a po siedmiu latach przerwy. Z kolei Ryan Reynolds wcielił się w Deadpoola po sześciu latach. Tak długie odstępy czasu wynikały z wykupienia wytwórni 20th Century Fox przez Disneya. Ta pierwsza miała przez długi czas prawa do postaci związanych z X-Men. Nawet po podpisaniu umowy Disney nie mógł od razu umieścić mutantów w nowych filmach Marvela. Film Shawna Levy'ego jest pełnoprawnym wprowadzeniem świata X-Men do Kinowego Uniwersum Marvela, zapoczątkowanego przez "Iron Mana" w 2008 roku. W chwili przejęcia Foxa przez Disneya prace nad trzecim filmem o Deadpoolu już trwały.

"Deadpool & Wolverine" na Disney+. Ten film oglądają miliony widzów

Film "Deadpool & Wolverine" można już oglądać bez wychodzenia z domu. Produkcja w ubiegłym tygodniu trafiła do streamingu i można ją oglądać na platformie Disney+. Z najnowszych danych wynika, że tam również jest przebojem. Historia już dzięki pokazom kinowym zdobyła imponujące 1,3 miliarda dolarów przychodu, pobijając tym rekord dochodu dla filmu z kategorią wiekową R. Z danych podanych przez studio wynika, że w przeciągu sześciu dni obecności na Disney+ wskaźnik oglądalności wyniósł aż 19,4 mln. Jest to imponujący wynik, szczególnie jeśli chodzi o kategorię filmów aktorskich.

Wskaźnik oglądalności liczony jest poprzez dzielenie łącznego czasu oglądania produkcji przez użytkowników i czasu trwania tytułu.

