Szykuje się kolejna perełka? A24 zatrudnia gwiazdę Hollywood

Wytwórnia A24 podejmie próbę ekranizacji powieści graficznej Paula B. Raineya "Why Don’t You Love Me?". Wydana w 2023 roku książka to komedia skupiająca się małżeństwie, czującym, że coś jest nie tak w ich życiu.

A24 tworzy nową ekranizację! Zagra Jennifer Lawrence

We wtorek ogłoszono, że Jennifer Lawrence będzie odtwórczynią głównej roli w filmie. 33-letnią Amerykanka jest zdobywczynią Oscara w kategorii Najlepsza Aktorka Pierwszoplanowa za film "Poradnik pozytywnego myślenia" (2012), w którym wystąpiła wspólnie z Bradleyem Cooperem. Głośno było o niej też po filmie "Czerwona jaskółka" (2018), a szeroką rozpoznawalność uzyskała dzięki wcieleniu się w rolę Katniss Everdeen w serii "Igrzysk Śmierci". Charyzmatyczna Jennifer znana jest również z zabawnych zachowań w programach talk show czy na galach rozdań nagród.

Gwiazda znajdzie się też w pionie producenckim wraz z Justin Ciarrochi. Rainey będzie producentem wykonawczym, a scenariuszem do "Why Don’t You Love Me?" zajmie się Robert Funke, który jest najbardziej znany ze współtworzenia czarnej komedii "On Becoming a God in Central Florida" z Kirsten Dunst w roli głównej.

Informacja o Lawrence grającej w ekranizacji powieści Raineya nadeszła kilka tygodni po wiadomości, że aktorka będzie producentem i gwiazdą filmu "The Wives", kryminału inspirowanego serialem "Real Housewives", którego koprodukcją zajmą się Apple Studios i A24.

