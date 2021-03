Szykuje się bezpośrednia kontynuacja "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną"

Fede Alvarez, producent nowej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną", potwierdził to, co do tej pory było tylko przedmiotem spekulacji. Wzorem niedawnego "Halloween", produkowany przez niego film będzie bezpośrednią kontynuacją klasycznego filmu Tobe'ego Hoppera z 1974 roku. To znaczy, że w fabule zostaną zignorowane wydarzenia przedstawione w dotychczasowych kontynuacjach "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną".

Producenci "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" idą w ślady twórców nowego "Halloween" /Vortex/Collection Christophel /East News

Podejście zaproponowane przez twórców "Halloween" z 2018 roku opłaciło się im bardziej, niż sami mogli się tego spodziewać. Film okazał się sukcesem kasowym - zarobił w kinach ponad 255 milionów dolarów. Podczas gdy na premierę czekają jego dwie kontynuacje, twórcy nowej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" postanowili podążyć ścieżką wydeptaną przez kasowego poprzednika.

"To bezpośrednia kontynuacja utrzymana w tym samym klimacie. To stary, dobry Leatherface" - wyznał Fede Alvarez w rozmowie z portalem "Bloody Disgusting", odnosząc się do ikonicznego bohatera filmu "Teksańska masakra piłą mechaniczną", czyli skrywającego się za maską uszytą z ludzkiej skóry psychopaty Leatherface’a.

Fanów oryginalnego filmu Hoppera z pewnością ucieszy też fakt, że twórcy kontynuacji, do której zdjęcia zostały ukończone jeszcze w ubiegłym roku, ograniczyli do minimum korzystanie z efektów komputerowych. "Wszystko zrobiliśmy klasycznie. Zastosowaliśmy to samo podejście co wcześniej przy remake'u 'Martwego zła'. Żadnych efektów komputerowych, wszystko odegrane przed kamerą. To, można powiedzieć, archaiczne podejście do kręcenia filmów. Zastosowaliśmy stare obiektywy, co dało efekt podobny do oryginalnego filmu z 1974 roku" - zdradza Alvarez.

"Teksańska masakra piłą mechaniczną" opowiada historię pięciorga nastolatków, którzy wybierają się w podróż przez odludne tereny Teksasu. Gdy trafiają na tajemniczą farmę, szybko orientują się, że zamieszkuje ją grupa krwiożerczych kanibali. Film Hoppera powszechnie uznawany jest za prekursora takich gatunków filmowych jak slasher i gore. W sumie powstało osiem filmów skupionych wokół Leatherface'a i jego rodziny.

Reżyserem kolejnego jest David Blue Garcia ("Tejano"), a scenariusz napisał Chris Thomas Devlin. W filmie występują Elsie Fisher ("Castle Rock"), Sarah Yarkin ("Śmierć nadejdzie dziś 2"), Mark Burnham ("Złe gliny"), Moe Dunford ("Wykopaliska"), Olwen Fouere ("Mandy"), Alice Krige ("Star Trek: Pierwszy kontakt"), Jacob Latimore ("Więzień labiryntu"), Nell Hudson ("Wiktoria"), Jessica Allain ("Pralnia"), Sam Douglas ("Przekręt"), William Hope ("Mroczne cienie") oraz Jolyon Coy ("Piekna i Bestia").