"Szybcy i wściekli": Kultowa seria doczeka się kolejnych spin-offów

"Jeszcze w 2017 roku zacząłem rozwijać pomysł na żeński spin-off 'Szybkich i wściekłych'. Oprócz niego planuję też kilka innych spin-offów. Im szybciej doprowadzę do końca główną serię, tym szybciej będę mógł rozpocząć tworzenie wszystkich tych projektów" - ujawnił Vin Diesel w rozmowie z portalem "Variety".

Czy jedną z głównych gwiazd żeńskiego spin-offu "Szybkich i wściekłych" może być Michelle Rodriguez , która w serii wciela się w rolę Letty Ortiz? Na to raczej nie ma szans. "Trzeba oddać kierownicę i rozsiąść się na tylnym siedzeniu. Jeśli chodzi o młode pokolenie aktorów, musisz przyjąć rolę pasażera. To jedyny sposób na to, aby to oni definiowali przyszłość kina" - powiedziała aktorka, zaprzeczając tym samym, że odegra ważną rolę w filmie o szybkich i wściekłych kobietach.

Do powstania żeńskiego spin-offu "Szybkich i wściekłych" droga daleka. Wcześniej do kin trafi jedenasta odsłona serii, która - według pierwotnych zapowiedzi twórców - miała być definitywnie ostatnią. Od wyniku kasowego osiągniętego przez "dziesiątkę" zależeć będzie jednak to, czy wielki finał nie rozciągnie się na trzecią część, o czym wspominał nie tak dawno temu Diesel.



Póki co "Szybcy i wściekli 10" zanotowali drugi najlepszy kasowy wynik otwarcia w 2023 roku na całym świecie. Na koncie filmu jest już 320 milionów dolarów. Trzeba jednak pamiętać o tym, że jego budżet bez kosztów marketingu to aż 340 milionów.

Za stworzenie finału "Szybkich i wściekłych" w postaci trylogii przemawia zdaniem Diesela fakt, że w obsadzie filmu znalazło się wielu znakomitych aktorów, z których każdy zasługuje na swoje pięć minut.



"Spójrzcie, jak wiele postaci i talentów znalazło się w nowym filmie. Nie osiągnąłbym tego, gdybym każdemu z nich nie dał czasu. Te postaci przemawiają do widzów i zasługują na więcej" - stwierdził niedawno gwiazdor serii.