Joe Watts: Nigdy nie wróci do pracy jako kaskader

To nie koniec problemów producentów "Szybkich i wściekłych 9" . Aż 1,2 miliona dolarów odszkodowania domaga się od nich sam Watts



"Nie będzie w stanie wrócić do pracy kaskadera, a jeśli będzie w stanie w ogóle pracować, będzie miał ograniczone możliwości na rynku pracy" - przekonywali w piśmie jego prawnicy.

Producenci filmu przyznają się do winy.



"Przyznajemy, że całkowitym powodem wypadku było zaniedbanie ze strony Pictures Limited. Tym samym bierzemy odpowiedzialność na siebie i przyznajemy, że Wattsowi należy się takie odszkodowanie, jakie zostanie zasądzone przez sąd" - portal Variety cytował producentów filmu.



"Od mojego wypadku minęły cztery lata. W tym czasie pracowałem niezwykle ciężko nad dojściem do sprawności. Nigdy nie wrócę do pracy kaskadera, co wciąż mnie martwi, ale zrobię wszystko, by odzyskać moje życie najlepiej jak potrafię (...) Nie chciałbym, aby ktoś przechodził to samo, co ja" - powiedział kaskader w rozmowie z Variety.