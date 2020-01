"Szybcy i wściekli 9": Bohater Vina Diesela rolnikiem?

Dominic Toretto (w tej roli Vin Diesel) staje przed najtrudniejszym zadaniem, jakiemu kiedykolwiek przyszło stawić mu czoła. Zostane ojcem! W opublikowanym właśnie teaserze filmu "Szybcy i wściekli 9" widzimy Toretto, który u boku ukochanej Letty (Michelle Rodriguez) wiedzie beztroskie życie głowy rodziny. Premiera pełnego zwiastuna już w najbliższy piątek 31 stycznia. Film trafi na ekrany kin 22 maja tego roku.

Vin Diesel w zwiastunie filmu "Szybcy i wściekli 9" /YouTube

Filmowego Dominika spotykamy, gdy razem z synkiem (szczególną uwagę zwraca bujna fryzura chłopca kontrastująca z łysiną jego ojca) naprawia traktor. Później pojawia się Letty oraz słowa zapewnienia, że trzeba dorosnąć i skończyć z wyścigami samochodowymi, które do tej pory były sensem życia Toretto.

Wideo Fast and Furious 9 Teaser Trailer 2020 | 'Things Change' | Movieclips Trailers

Reklama

To z pewnością tylko cisza przed burzą. W finale teasera Letty przekazuje synowi krzyż otrzymany kiedyś od Dominika. Ma on chronić chłopca przed tym, co nadchodzi. Razem z teaserem opublikowany został również pierwszy plakat dziewiątej części "Szybkich i wściekłych". Widać na nim ten sam krzyżyk wiszący na lusterku samochodu, na którego masce siedzi zamyślony Toretto.

Filmy z serii "Szybcy i wściekli" przyniosły do tej pory ponad pięć miliardów dolarów zysku. Cykl rozpoczął wyreżyserowany przez Roba Cohena film "Szybcy i wściekli" z 2001 roku. Jego tematem były nielegalne samochodowe wyścigi uliczne. Wydawało się, że trzecia część, "Szybcy i wściekli: Tokio Drift" będzie końcem serii, ale począwszy od jej wznowienia filmem "Szybko i wściekle", każdy następny odcinek cieszył się coraz większym sukcesem finansowym. Serii nie zaszkodziła nawet tragiczna śmierć Paula Walkera wcielającego się w jedną z głównych ról.

Obok głównego cyklu, w 2019 roku na ekrany trafił również spin-off serii, film "Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw", w którym w rolach głównych wystąpili Dwayne Johnson i Jason Statham.

W dziewiątej części filmu do imponującej obsady cyklu dołączą John Cena i Michael Rooker. Ponownie zobaczymy też m.in. Charlize Theron oraz Helen Mirren, które powrócą do ról Cipher i Magdalene Shaw. Uzupełnią one żelazną obsadę serii, w skład której oprócz Diesela i Rodriguez wchodzą jeszcze Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Tyrese Gibson oraz Ludacris.

Reżyserem filmu "Szybcy i wściekli 9" jest Justin Lin, który wcześniej wyreżyserował części czwartą, piątą i szóstą. Fabuła filmu na razie pozostaje w tajemnicy.