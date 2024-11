Szczere wyznanie gwiazdora „Gladiatora II”. Nie radzi sobie ze sławą?

Paul Mescal, irlandzki aktor i gwiazdor filmu "Gladiator II", podjął decyzję o odejściu z mediów społecznościowych. Po premierze długo wyczekiwanego sequela słynnego filmu Ridleya Scotta, Mescal znalazł się w centrum uwagi, co jeszcze bardziej uwypukliło problemy związane z życiem online.

Dlaczego Paul Mescal odszedł z mediów społecznościowych?

W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście "Happy Sad Confused" Mescal wyjaśnił, dlaczego obecność online przestała być dla niego komfortowa. Przyznał, że widok swojej osoby w niemal każdym zakątku internetu stał się przytłaczający.

"Muszę odejść z internetu. To wszystko jest zbyt intensywne - za dużo mnie, a za mało rzeczy, które mnie naprawdę interesują," mówił aktor.

Presja związana z sukcesem "Gladiatora II"

Po premierze filmu "Gladiator II" Paul Mescal znalazł się w centrum uwagi zarówno mediów, jak i fanów. Zainteresowanie jego osobą wzrosło do tego stopnia, że nawet najmniejsze szczegóły z jego życia prywatnego trafiały na nagłówki.

W wywiadzie dla "Harper’s Bazaar" aktor otwarcie mówił o tym, jak bardzo ranią go komentarze na temat jego prywatności. "Najbardziej bolą mnie te osobiste rzeczy. To nie jest niczyja sprawa i powinno pozostać poza opinią publiczną," wyznał. Zaznaczył także, że poczucie roszczenia, z jakim ludzie podchodzą do informacji o nim, jest dla niego wyjątkowo frustrujące.

"Ludzie myślą, że mają prawo wiedzieć wszystko. To mnie wkurza," dodał bez ogródek.

Jak wygląda obecność Paula Mescala w sieci?

Po ogromnym sukcesie "Gladiatora II" Paul Mescal podjął decyzję o zminimalizowaniu swojej aktywności w mediach społecznościowych. Aktor zrezygnował z Twittera, a swoje konto na Instagramie zmienił na prywatne. Publikuje tam jedynie sporadyczne posty, co pozwala mu zachować większą kontrolę nad tym, kto ma dostęp do jego treści.

Decyzja Mescala to przykład na to, że nawet w obliczu międzynarodowego sukcesu warto postawić granice i zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Dla aktora priorytetem jest obecnie zachowanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym, bez nieustannego nadzoru mediów i fanów w sieci.

Paul Mescal w "Gladiatorze II"

