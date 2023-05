"Pierwszy Chabior w Europejskiej Akademii Filmowej. Gratuluję synek" - napisał Janusz Chabior w poście, do którego dołączył oficjalny komunikat tej organizacji, dotyczący nominacji dla jego syna. W komentarzach z gratulacjami pośpieszyli również Piotr Gąsowski, Hanna Śleszyńska i Anita Werner.

Jako członek Akademii Nikodem Chabior będzie uprawniony do głosowania, które wyłoni laureatów Europejskich Nagród Filmowych, uznawanych za odpowiednik amerykańskiego Oscara. Obecnie przewodniczącą Europejskiej Akademii Filmowej jest Agnieszka Holland.

Nikodem Chabior: Kim jest syn Janusza Chabiora?

35-letni Nikodem jest owocem miłości aktora i dziennikarki Barbary Chabior. To jego jedyne dziecko. Nikodem ukończył Szkołę Filmową w Łodzi, teraz wykłada tam na kierunku reżyserii. Jest autorem montażu do filmów pełnometrażowych, takich jak np. "Filip" i "Serce miłości" oraz do serialu "The Office PL". To również współtwórca teledysków dla artystów, wśród których są zespół Radiohead, Brodka, Dorota Masłowska, Natalia Nykiel i Pezet.