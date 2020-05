Syn Denzela Washingtona ukrywał przed ojcem swoje aktorskie aspiracje

John David Washington to syn ikony Hollywood, Denzela Washingtona. Choć najpierw był zawodnikiem futbolu amerykańskiego, zawsze marzył o karierze aktorskiej. O swoich aspiracjach powiedział ojcu dopiero, gdy zdobył pierwszą rolę.

John David Washington (P) z ojcem na meczu Lakersów /Allen Berezovsky /Getty Images

Początkowo próbował swoich sił w futbolu amerykańskich. Najpierw podczas studiów, później na poziomie zawodowym w niszowej lidze UFL oraz w Niemczech. Gdy w 2013 r. zerwał ścięgno Achillesa, wiedział, że jego dni w sporcie są policzone. Postanowił więc spełnić swoje marzenie o aktorstwie. Marzenie, o którym bał się mówić głośno, bo wiedział, że zawsze będzie porównywany ze swoim ojcem, którym jest wybitny aktor, Denzel Washingtona.



Gdy od znajomego agenta aktorskiego dostał informację o castingu do nowego serialu HBO "Gracze", postanowił zawalczyć o rolę. Tym bardziej że produkcja opowiadała o środowisku futbolistów. O tym, że wybiera się na przesłuchanie powiedział tylko swojej matce, Paulette, która tak jak jego ojciec zajmuje się aktorstwem. Razem z nią przećwiczył swoje kwestie. Eksperyment zakończył się sukcesem - dostał się do serialu, co więcej, miał współpracować z Dwaynem Johnsonem.



Jak opowiada w wywiadzie udzielonym magazynowi "Esquire", do swoich aktorskich aspiracji przyznał się ojcu dopiero, gdy otrzymał rolę. "Na początku mi nie dowierzał" - wspomina John. "Wydaje mi się, że skontaktował się ze swoim agentem, by sprawdzić, czy faktycznie mówiłem mu prawdę".



Później ojciec powiedział mu, że jak najszybciej musi wziąć się za naukę aktorstwa. Jego korepetytorem został bliski przyjaciel rodziny, aktor Stephen McKinley Henderson. Ojciec dyskretnie podpytywał go o postępy syna. Dowiedział się, że John jest zdolnym uczniem.

Kariera aktorska Washingtona juniora rozwija się nadzwyczaj dobrze. Był nominowany do Złotego Globu za główną rolę w filmie Spike'a Lee "Czarne bractwo. BlacKkKlansman". Jest też gwiazdą najnowszej produkcji Christophera Nolana "Tenet", która wejdzie do kin po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa.