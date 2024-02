Sylvester Stallone wskazał swego następcę. To on powinien zagrać Rambo

O zaskakującym pomyśle legendarny aktor opowiedział w programie "The Tonight Show", przyznając, że spotkał kiedyś Ryana Goslinga podczas obiadu.

"Na pierwszy rzut oka trudno o większe różnice. On jest przystojny. Ja nie. Poważnie, wyobrażacie sobie mnie jako Kena? To by nie miało szans powodzenia" - mówił Sylvester Stallone.



Sylvester Stallone: Nie mogę być Kenem, ale Gosling może być Rambo

O ile sam nie widzi siebie u boku Barbie, o tyle Gosling jawi mu się jako idealny Rambo XXI wieku.



"Ryan powiedział: 'Miałem obsesję na punkcie Rambo, chodziłem przebrany za niego do szkoły a ludzie mnie gonili. Nie przeszło mi'" - Stallone ujawnił, że John Rambo towarzyszy Ryanowi Goslingowi od wielu lat.