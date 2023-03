Sylvester Stallone w reklamie z córkami. Nie do wiary, co promują

Sylvester Stallone założył swoją markę, która specjalizuje się w mrożonych kawach w puszce. Jej nazwa - Tiger Eye nawiązuje do piosenki "Eye of the Tiger" z jego kultowego filmu "Rocky". Właśnie ruszyła kampania reklamowa napojów, do której gwiazdor zaangażował swoje trzy córki.

Sylvester Stallone ze swoimi córkami: Sophią, Sistine i Scarlett /Alberto Rodriguez/NBCU Photo Bank/NBCUniversal /Getty Images