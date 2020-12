Sylvester Stallone: Świąteczny prezent

Sylvester Stallone pochwalił się szampanem, którego otrzymał pod choinkę od Dolpha Lundgrena. Obaj atletyczni aktorzy spotkali się na ekranie w "Rockym IV", a później w spin offie serii o Rockym: obrazie "Creed II". Razem zagrali także w filmie akcji "Niezniszczalni".

Sylvester Stallone i Dolph Lundgren przyjaźnią się od wielu lat /Kiyoshi Ota /Getty Images

Choć w filmie "Rocky IV" Stallone i Lundgren grali śmiertelnych wrogów, to na planie bardzo się zaprzyjaźnili i do dziś utrzymują serdeczne relacje. Dowodem na to jest fakt, że robią sobie prezenty.



Popularny Sly właśnie ogłosił w mediach społecznościowych, że otrzymał świąteczny podarunek od Lundgrena, którego nazywa swoim "długoletnim przyjacielem", a na dołączonym do posta zdjęciu prezentuje butelkę szampana.

Fani w komentarzach dociekają, czy tym szampanem Stallone będzie oblewał swój nowy zakup - wartą 35,4 milionów dolarów rezydencję w hrabstwie Palm Beach na południu Florydy. Aktor nie odpowiedział na te pytania.

Według lokalnej stacji telewizyjnej WPTV-TV Stallone nabył nieruchomość w gminie Manana Estates tuż przed Bożym Narodzeniem. Jego nowa posiadłość leży nad jeziorem i przylega do piaszczystej przystani. W tej okolicy swoje domy mają również Rod Steward i Jon Bon Jovi.