Sylvester Stallone i Jennifer Flavin pobrali się w maju 1997 roku. Mają trzy córki. Modelka jest o 22 lata młodsza od aktora, dla którego było to trzecie małżeństwo. Niestety wiele wskazuje, że wkrótce i ten związek przejdzie do historii.

Sylvester Stallone: Rozwód po 25 latach

Portal PageSix doniósł, że Stallone udał się do tatuatora kilka dni po tym, jak jego żona złożyła papiery rozwodowe w hrabstwie Palm Beach na Florydzie 19 sierpnia. Flavin ma uważać swoje małżeństwo za "bezpowrotnie zepsute", ma także domagać się "sprawiedliwego podziału majątku".



Kobieta oczekuje, że to ona otrzyma m.in. dom i większość aktywów i oraz nieruchomości. W sądzie chce udowodnić, że jej mąż dopuszczał się "celowego rozproszenia, zubożenia i/lub marnowania majątku małżeńskiego".

Sylvester Stallone: Tatuaż zdradził wszystko

Pierwsze informacje o rozstaniu pary pojawiły się, gdy "Daily Mail" doniosło, że Stallone zakrył duży tatuaż, który przedstawiał twarz jego żony, wizerunkiem psa, a dokładniej bulmastifa Butkusa (wystąpił u jego boku w dwóch pierwszych częściach "Rocky'ego").

Nowy tatuaż wykonał tatuator Zach Perez. Opublikował on w swoich mediach społecznościowych zdjęcie, dokumentujące pracę. Niestety, gdy internauci zaczęli zadawać pytania, fotografia została usunięta.

Zdjęcie Sylvester Stallone ma nowy tatuaż / Facebook

Jennifer Flavin przestała także obserwować Stallone'a na Instagramie.

"Te dziewczyny to mój priorytet. Nic innego się nie liczy. Nasza czwórka na zawsze" - napisała w opisie jednego z ostatnich opublikowanych zdjęć.

Do zamieszania odniósł się wtedy rzecznik aktora. W oświadczeniu stwierdził, że Stallone chciał jedynie odświeżyć tatuaż, jednak "rezultat był niezadowalający i niestety nie do naprawienia".

Jedyne, co miało gwiazdorowi pozostać, to zakrycie starego tatuażu nowym wizerunkiem i tak padło na psiego bohatera. Wiele wskazuje jednak, że informacje podane przez rzecznika, nie były prawdziwe.

Sylvester Stallone: Prywatnie

Artysta doczekał się dwóch synów z pierwszego małżeństwa (lata 1975-85) z aktorką Sashą Czack, ma trzy córki z aktualną żoną, modelką Jennifer Flavin (ślub w 1997). Stallone był również mężem Brigitte Nielsen (1985-87), z którą spotkał się na planach filmów "Rocky 4" i "Kobra". "Jedynie moje pociechy zapominają, że jestem gwiazdą filmową i chcą oglądać mnie w programach dla dzieci" - śmiał się kilka lat temu aktor. I miał rację, miliony fanów wciąż cieszy oglądanie, jak pręży na ekranie muskuły i spuszcza łomot kolejnym bandziorom.

Córki Stallone to 25-letnia Sophia Rose Stallone, 24-letnia Sistine Rose Stallone i 20-letnia Scarlet Rose Stallone. Ich niezwykła uroda przyciągnęła uwagę świata już w 2017 roku, kiedy to zostały wybrane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej do tytułu Miss Złotych Globów, dzięki czemu otrzymały możliwość wręczania statuetek.



Sylvester Stallone: Kariera i najważniejsze role

Michael Sylvester Gardenzio Stallone przyszedł na świat 6 lipca 1946 roku w Nowym Jorku. Jego matka, Jackie, była tancerką i promotorką kobiecego wrestlingu, a ojciec, Frank, włoskim fryzjerem, imigrantem z Gioia del Colle (w regionie Apulia, prowincji Bari), z trudem zarabiającym na życie. Poród małego Sylvestra był ciężki i odegrał niebagatelny wpływ na jego całe życie - z powodu komplikacji, które wówczas miały miejsce, aktor cierpi na częściowy paraliż twarzy: ma nieruchomy prawy policzek i wykrzywioną niższą wargę (co skutkuje zaburzeniami mowy).

Z powodu napiętych stosunków między rodzicami (rozwiedli się, gdy chłopiec miał 11 lat), Stallone był dzieckiem trudnym, pełnym kompleksów, chorowitym. Przez kilka lat mieszkał z rodzinami zastępczymi, co spowodowało, że nie miał żadnych przyjaciół i często zmieniał szkoły. W pewnym momencie uczył się nawet w American College w szwajcarskim Leysin.

Jak sam przyznaje, jego zainteresowanie publicznymi występami przyszło wraz z chęcią zwrócenia na siebie uwagi obcych ludzi, którzy się nim wtedy opiekowali. Mimo więc tego, że w okresie dorastania Stallone próbował wielu zawodów, to właśnie do aktorstwa ciągnęło go najbardziej. Filmową karierę późniejszy "Sly" rozpoczął w wieku 24 lat, występując w jednej z tytułowych ról w filmie erotycznym "Przyjęcie u Kitty i Studa" (1970). Następnie zagrał w takich obrazach, jak: "Zakochani i inni" (1970) oraz "Buntownik" (1970), a także pokazał się w epizodach u znanych reżyserów: Woody'ego Allena ("Bananowy czubek", 1971) i Alana J. Pakuli ("Klute", 1971).

Na hollywoodzką sławę musiał jednak poczekać kolejne 6 lat. Przyszła, gdy Stallone zdołał przeforsować scenariusz i zagrać główną rolę, boksera-amatora, w melodramacie sportowym "Rocky" (1976). Film uczynił go idolem amerykańskiej widowni, a jego sukces spowodował, że artysta jeszcze sześciokrotnie zakładał krótkie spodenki i wchodził na ring jako "włoski ogier". Pierwszy obraz o pięściarzu z Filadelfii zdobył 10 nominacji do Oscara (w tym dla Stallone'a za scenariusz i aktora pierwszoplanowego) i trzy statuetki (za najlepszy film, reżyserię i montaż). Tym samym Stallone, jako trzeci w historii, po Charliem Chaplinie i Orsonie Wellesie, został w jednym roku doceniony za talent aktorski i pisarski.



Po sukcesie pierwszego "Rambo", Stallone nie porzucił ról ekranowych macho. Swoją pozycję ugruntował występami w takich klasycznych już dziś filmach, jak: "Kobra" (1986), "Tango i Cash" (1989), "Człowiek demolka" (1993), "Sędzia Dredd" (1994), "Specjalista" (1994) czy "Zabójcy" (1995). Oczywiście w międzyczasie "Sly" powtarzał też swoje dwie najsłynniejsze kreacje. Żaden z licznych sequeli nie powtórzył jednak sukcesu, przynajmniej artystycznego, "Rocky'ego" i "Rambo".



Mało osób wie, że w wolnych chwilach "Sly" zupełnie nie przypomina niezniszczalnych osiłków ze swoich filmów, a czas spędza na malowaniu. Na początku 2011 roku retrospektywę obejmującą 30 prac pochodzących z 35 lat twórczości można było zobaczyć w szwajcarskim St Moritz, w galerii prowadzonej przez Polkę, Krystynę Gmurzyńską, która prace Stallone'a promuje od kilku lat. Bogatsi entuzjaści twórczości aktora mogą też kupić jego obrazy - ceny wahają się od 40 do nawet 100 tys. dolarów.

