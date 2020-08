Sylvester Stallone pokazał ujęcia z nowej wersji filmu „Rocky IV”

Aktor, któremu największą sławę przyniosły dwie serie: „Rocky” i „Rambo” miesiąc temu ogłosił, że nie jest zadowolony z czwartej części filmu o bokserze, więc pracuje nad nową, reżyserską wersją tej opowieści. Teraz ujawnił pierwsze efekty tej pracy.

Sylvester Stallone na panie filmu "Rocky IV" /Everett Collection /East News

"Rocky IV" powstał w latach 80. i skupia się na bokserskim pojedynku "Włoskiego ogiera" z rosyjskim czempionem Ivanem Drago, którego zagrał Dolph Lundgren. Walce nierównej, bo przeciwnik Rocky'ego jest maszyną do zabijania, w dodatku "wyhodowaną" na sterydach. Balboa wchodzi zaś do ringu, choć nie ma już na to ochoty. Robi to, by pomścić śmierć swojego byłego przeciwnika, a później przyjaciela - Apolla Creeda, który zginął w ringu podczas walki z Drago.



Deklaracja Stallone’a o tym, że powstanie wersja reżyserska "czwórki" spotkała się z niedowierzaniem. Z jednej strony dlatego, że padła w trakcie wymiany komentarzy pod postem w Instagramie, który dotyczył premiery rozszerzonej wersji innego filmu: "Rambo: Ostatnia krew", z drugiej - aktor i reżyser nieraz obiecywał rzeczy, które pozostały w strefie spekulacji - wcześniej sugerował np., że przymierza się do kontynuowania serii "Rocky", teraz temu zaprzecza.

W kwestii nowej wersji filmu "Rocky IV" słowa prawdopodobnie dotrzyma, bo zaczął właśnie publikować fragmenty ujęć, które nie znalazły się w oryginale i napisał, że teraz przy nich "majstruje". A na zdjęciach widać, że faktycznie trwają prace przy stole montażowym.