Jak podaje "Architectural Digest", na terenie posesji znajdują się takie atrakcje i udogodnienia, jak basen, oddzielny domek dla gości, stajnia dla koni z ujeżdżalnią, staw oraz ogród warzywny dopełniony setką drzew cytrusowych i drzewek awokado. W przebudowie budynku dotychczasowemu właścicielowi pomógł znany projektant Martyn Lawrence Bullard, który nadał dwupiętrowej nieruchomości "świeży, neutralny wygląd". Z jego usług korzystały w przeszłości m.in. Kendall Jenner i Ellen Pompeo.

Sylvester Stallone sprzedaje kolejną nieruchomość

Filmowy Rocky Balboa przeprowadził się niedawno do ekskluzywnej rezydencji w Palm Beach na Florydzie, którą kupił na początku zeszłego roku. Pozbywanie się przez Stallone’a kolejnych nieruchomości może mieć również związek z jego niedawnymi problemami małżeńskimi. W sierpniu Jennifer Flavin, z którą gwiazdor związany był od przeszło trzech dekad, złożyła pozew o rozwód. Choć para zapewniała, że rozstają się w zgodzie, szybko wyszło na jaw, że nie jest to prawda. O szczegółach konfliktu zwaśnionych małżonków pospieszył wówczas donieść magazyn "People", który dotarł do złożonych w sądzie dokumentów.

Żona aktora oskarżyła go o "zaangażowanie się w celowe rozproszenie, uszczuplenie i marnowanie" ich majątku, który szacowany jest na 400 mln dolarów. Flavin podkreśliła, że rozrzutność męża zagroziła finansowemu bezpieczeństwu ich rodziny. Choć fani Stallone’a spodziewali się kolejnej sądowej batalii na miarę szeroko komentowanej walki rozwodowej Brada Pitta i Angeliny Jolie, na szczęście do tego nie doszło. We wrześniu przedstawiciel pary poinformował, że skłóceni małżonkowie doszli do porozumienia i "są obecnie bardzo szczęśliwi".