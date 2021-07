​Sylvester Stallone: Jestem lepszym aktorem niż w młodości

"Jestem w takim wieku, że każdy film traktuję tak, jakby to był mój ostatni strzał. Dlatego staram się skierować go we właściwym kierunku i ciężko nad tym pracować. Nie zawsze tak było" - przyznał w rozmowie z "Esquire" Stallone.



Sylvester Stallone: Jestem lepszy niż kiedykolwiek

To podejście jego zdaniem sprawia, że dziś jest znacznie lepszym aktorem niż wtedy, gdy otrzymał nominację do Oscara za rolę w filmie "Rocky". "Kiedy się starzejesz, stajesz się lepszy. Masz trochę więcej mądrości, możesz odpuścić pewne rzeczy. Może pamięć nieco szwankuje, ale z czasem twoje emocje nabierają większej wagi. Spójrz na moją twarz. Ona żyje. To widać w występach, zmarszczki pozwalają tchnąć nieco więcej powagi w każde wypowiadane słowo. Myślę, że dziś jestem lepszy niż kiedykolwiek, jestem bardziej zrelaksowany, rozumiem jak to działa, nie marnuję swoich możliwości" - zapewnił aktor.

Stallone wyznał też, że dziś, wspominając swoich idoli z początków kariery, stara się być dla młodszych aktorów jak przybrany ojciec. "Kiedy masz 30 czy 40 lat, myślisz, że wiesz wszystko. Ale nic nie wiesz. Wchodzisz na plan i spotykasz faceta, który od 50 lat uprawia ten zawód i to uświadamia ci, jak mało wiesz. Pamiętam, jak pierwszy raz spotkałem Paula Newmana, byłem naprawdę zachwycony. Słuchałem uważnie wszystkiego, co mówił. Gdybym go spotkał, gdy miał 20 lat, pomyślałbym, że to tylko kolejny facet, który ze mną rywalizuje" - dodał Sly.

Sylvester Stallone: Malinowy król 1 / 21 Film "Kryształ górski" okazał się malinowym debiutem Sylvestra Stallone'a. W 1985 roku gwiazdor otrzymał Złotą Malinę dla najgorszego aktora, dorzucił też nominację w kategorii "najgorszy scenariusz". Źródło: East News

Sylvester Stallone: Gratulacje od Chaplina

Pytany o to, czy czegoś w swojej karierze żałuje, Stallone wyznał, że żałuje swojej ignorancji i przekonania, że na pewne rzeczy przyjdzie czas. "Na mojej ścianie wisi kartka z napisem 'Drogi panie Stallone, chciałbym pogratulować panu nominacji do Oscara za film 'Rocky'. Podpisano, Charlie Chaplin". Nigdy nie spotkałem Charliego Chaplina. Byłem wtedy naprawdę głupi. Byłem młody i myślałem, że na to przyjdzie czas później. Ale sześć miesięcy później Chaplin już nie żył. To jedno z takich wydarzeń, z powodu których chciałbym cofnąć czas" - powiedział odtwórca roli Rambo.

