​Sylvester Stallone członkiem "Legionu samobójców"

Trwają prace nad kontynuacją "Legionu samobójców". Reżyserowany przez Jamesa Gunna "The Suicide Squad" ma zaskoczyć swoim rozmachem. Twórcy zapowiadają ilość efektów specjalnych na niespotykaną dotychczas skalę. Wrażenie robi też obsada filmu, do której ostatnio dołączył Sylvester Stallone.

W kogo w filmie Jamesa Gunna wcieli się Sylvester Stallone?

O udziale w filmie "The Suicide Squad" słynnego Sly'a poinformował za pośrednictwem Instagrama sam James Gunn. "Uwielbiam pracować z moim przyjacielem Sylvestrem Stallone i dzisiejsza praca nad 'The Suicide Squad' nie była wyjątkiem. Choć Sly jest prawdziwą ikoną kina, ludzie wciąż nie mają pojęcia, jak wspaniałym aktorem jest ten koleś" - napisał reżyser. Udział Stallone'a w filmie "The Suicide Squad" potwierdził w rozmowie z portalem "Variety" także przedstawiciel Stallone'a.



Sam aktor też wspomniał o roli w filmie Gunna. "Praca z tym niesamowitym reżyserem nad zdumiewającym filmem sprawiła, że ten rok jest dla mnie znakomity. Jestem szczęściarzem, że otaczają mnie tak utalentowani ludzie" - napisał Sly na Instagramie. Nie wiadomo, w jakiej roli zobaczymy Stallone'a. A być może tylko usłyszymy jego głos? Gunn informował wcześniej, że zdjęcia do filmu ukończył już w lutym tego roku.

Gunn i Stallone pracowali już razem na planie filmu Marvela "Strażnicy Galaktyki vol. 2". Sly pojawił się tam w niewielkiej roli Stakara Ogorda. "The Suicide Squad" to produkcja oparta na komiksie konkurencyjnego wydawnictwa DC Comics.

Premiera filmu "The Suicide Squad" jest zaplanowana na 6 sierpnia 2021 roku. W rolach głównych wystąpią w nim m.in. Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Peter Capaldi oraz Viola Davis. Inspiracją dla Gunna w pracach nad filmem były komiksy z serii "Legion samobójców" wydawane w latach 80. ubiegłego wieku. Obok powtarzających swoje role z filmu "Legion samobójców" aktorów (m.in. Robbie, Kinnaman czy Jai Courtney) w "The Suicide Squad" pojawią się nowi bohaterowie. Rolę Deadshota, którą w filmie z 2016 roku zagrał Will Smith, tym razem zagra Idris Elba.

Stallone pracuje też nad innym filmem poświęconym superbohaterom. To "Samaritan" Juliusa Avery'ego, gdzie Sly wcieli się w rolę główną - zagra superbohatera na emeryturze.