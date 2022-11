Sylvester Stallone ma dwóch synów z pierwszego małżeństwa (lata 1975-85) z aktorką Sashą Czack oraz trzy córki z obecną żoną, modelką Jennifer Flavin (ślub odbył się w 1997 roku). Stallone był też mężem Brigitte Nielsen (1985-87), z którą spotkał się na planach filmów "Rocky 4" i "Kobra".

Zdjęcie Sylvester Stallone z córkami w 2004 roku / Albert L. Ortega/WireImage / Getty Images

Niedawna informacja o tym, że gwiazdor "Rocky’ego" po 25 latach małżeństwa rozstaje się z Jennifer Flavin, zaskoczyła jego fanów. Najnowsze doniesienia mówią jednak, że para zdołała dojść do porozumienia.



Reklama

"Jedynie moje pociechy zapominają, że jestem gwiazdą filmową i chcą oglądać mnie w programach dla dzieci" - przyznał kilka lat temu aktor.

Sylvester Stallone: Córki gwiazdora podobają show-biznes

Córki Stallone to 26-letnia Sophia Rose Stallone, 24-letnia Sistine Rose Stallone i 20-letnia Scarlet Rose Stallone. Ich niezwykła uroda przyciągnęła uwagę świata już w 2017 roku, kiedy to zostały wybrane przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej do tytułu Miss Złotych Globów, dzięki czemu otrzymały możliwość wręczania statuetek.

Zdjęcie Sylvester Stallone z rodziną na gali rozdania Złotych Globów w 2017 roku / George Pimentel/WireImage / Getty Images

Gdy Sophia Stallone była dzieckiem, zdiagnozowano u niej poważną chorobę serca, przez którą musiała zostać poddana kilku operacjom. Dziś często pojawia się w przestrzeni publicznej, opowiadając o swoim schorzeniu. Obecnie czuje się już świetnie, ukończyła studia i stworzyła własną linię kosmetyków. Często gości także w programach rozrywkowych, zwiększając swoją popularność.

Instagram Post Rozwiń

Choć Sistine Stallone zaczynała swoją karierę jako modelka, to zdaje się wiązać swoją przyszłość z aktorstwem. W 2019 roku debiutowała na ekranie rolą w produkcji "Podwodna pułapka 2: Labirynt śmierci". Z kolei w 2021 roku wystąpiła u boku Bruce'a Willisa i Megan Fox w filmie "Po śladach mordercy".

Instagram Post Rozwiń

Scarlet Stallone jest wpływową influencerką. W 2014 roku zagrała epizod w filmie "Reach Me". Najmłodsza córka Stallone jest także regularnym gościem w amerykańskich programach rozrywkowych.

Instagram Post Rozwiń

Wszystkie córki gwiazdora cieszą się dużą popularnością w mediach społecznościowych.