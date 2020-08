Sylvester Stallone będzie sprzedawał noże Rambo

Nie są to - jak można się domyślić - zwykłe noże. Chodzi o repliki noży, którymi masakrował swoich wrogów John Rambo, bohater jednej z dwóch najpopularniejszych serii filmów z udziałem Sly’a.

Sylvester Stallone: Rambo i jego nóż /East News /East News

Będzie cała kolekcja. W oficjalnym internetowym sklepie gwiazdora można kupić tylko kopię noża, jaki używany był w ostatnim filmie z serii, czyli "Rambo: Ostatnia krew". Ale menadżer tego sklepu, zasypany pytaniami (a także pretensjami, że powszechnie oczekiwany jest raczej majcher z pierwszego filmu tej serii - ten z kompasem oraz igłą i nitką w rękojeści) cierpliwie, choć zdawkowo, odpowiada: "W najbliższej przyszłości".



Można więc powiedzieć, że kolekcję zaczęto tworzyć od końca. Nóż z "Ostatniej krwi", który nazywa się epicko "Heartstopper", jest już dostępny w przedsprzedaży. Kosztuje 195 dolarów, ma ostrze z hartowanej stali nierdzewnej 7Cr17, które - według sprzedawcy - "jest w pełni funkcjonalne". Na forum pasjonatów noży dowiedzieliśmy się, że symbol 7Cr17 oznacza "przyzwoitą" zawartość węgla, więc ostrze może nie jest rewelacyjnie twarde, za to "ekonomiczne", czyli "nie za drogie". Pochwę wykonano ze skóry licowej, jest na niej wytłoczone logo "RAMBO: LAST BLOOD".



Niestety, nie uda się tego noża kupić pod choinkę, bo wysyłka zacznie się dopiero w styczniu 2021 roku. Poza tym "Heartstoppery" będą wysyłają tylko do klientów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Australii. Na razie - jak zapewnia menadżer sklepiku. Rozszerzenia listy krajów prawdopodobnie też nastąpi "w przyszłości".