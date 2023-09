"Nie wiedziałam, że to będzie pierwszy singiel, ale uwielbiam tę piosenkę. Od razu wpadła mi w ucho" - podkreśliła.

Wideo The Rolling Stones - Angry (Official Video)

Album "Hackney Diamonds" ukaże się na rynku 20 października. Znajdzie się na nim 12 utworów. W jednym z nich fani usłyszą głos Lady Gagi. "Śpiewa naprawdę pięknie i słodko w nowej piosence 'Sweet Sound of Heaven'" - zdradził gitarzysta Ronnie Wood. Stonesi już wcześniej współpracowali z piosenkarką. W 2012 roku Gaga wystąpiła z nimi podczas jednego z koncertów w ramach trasy "50 & Counting". Razem wykonali utwór "Gimme Shelter" z albumu "Let It Bleed".

Sydney Sweeney: Piękna sylwetka, śmiałe sceny

Sydney Sweeney ma już w dorobku kilka znaczących ról. Choć popularność przyniósł jej występ w serialu " Euforia" , pojawiła się również w innych, dobrze przyjętych produkcjach. Zagrała m.in. Olivię Mossbacher w "Białym Lotosie" , Eden Spencer w "Opowieści podręcznej" oraz Alice w "Ostrych przedmiotach" .

Występ w bijącym rekordy popularności serialu "Euforia", był dla Sweeney przełomowym momentem w karierze i przyniósł jej sławę i uznanie widzów. Sławę, na którą zdaniem wielu osób z branży nie miała szans. W rozmowie z magazynem "GQ" gwiazda ujawniła, że gdy ubiegała się o kolejne role, wiele razy spotkała się z odmową. Na przesłuchaniach słyszała, że brakuje jej talentu i urody.



"Latami słyszałam 'nie' na castingach. Mówiono mi, że nie jestem ani wystarczająco uzdolniona, ani dość atrakcyjna. Pewien dyrektor castingu powiedział mi kiedyś, że nie mam odpowiedniego wyglądu, by zrobić karierę w telewizji. Teraz mogę się co najwyżej śmiać z tego komentarza, bo tak się składa, że gram w jednym z najsłynniejszych seriali telewizyjnych na świecie" - wyjawiła serialowa Cassie.



Nie był to zresztą pierwszy krytyczny komentarz Sweeney na temat branży filmowej. W udzielonym magazynowi "Cosmopolitan" wywiadzie aktorka żaliła się na panujące w Hollywood standardy kręcenia nagich scen z udziałem kobiet i mężczyzn. Zdaniem Sweeney panowie są pod tym względem na dużo bardziej uprzywilejowanej pozycji.

"W pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy nie kręciłam zbyt wielu rozbieranych scen. Aby poprawić sobie nieco samopoczucie, sprawdziłam w sieci, którzy najbardziej znani aktorzy również w takowych grywali. Szybko zauważyłam, że mężczyźni, którzy występują w intymnych scenach albo pokazują ciało, nadal zdobywają Oscary i są chwaleni za swoją pracę. A gdy kobiety to robią, w oczach opinii publicznej są zdegradowane" - ubolewała aktorka.

Teraz 25-letnią aktorkę możemy oglądać w polskich kinach w najbardziej wymagającej kreacji w jej karierze. W kameralnym dramacie "Reality" wcieliła się w tytułową bohaterkę. Gwiazda zapewnia, że w najbliższych latach nie ma zamiaru zwalniać tempa.