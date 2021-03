​Świetny wynik kasowy filmu "Godzilla vs. Kong" w pierwszych dniach wyświetlania

Film "Godzilla vs. Kong" oficjalną premierę w amerykańskich kinach i na platformie streamingowej HBO Max będzie miał dopiero 31 marca, ale w niektórych krajach świata już zadebiutował. I okazał się najchętniej oglądanym filmem weekendu. W sumie wyreżyserowana przez Adama Wingarda produkcja zarobiła w pierwszy weekend wyświetlania ponad 120 milionów dolarów. To świetny wynik jeśli chodzi o kina próbujące podnieść się po pandemii COVID-19.

Reklama

"Godzilla vs. Kong" oficjalną premierę w amerykańskich kinach i na platformie streamingowej HBO Max będzie miał 31 marca /materiały prasowe

W miniony weekend film "Godzilla vs. Kong" mogli zobaczyć widzowie w 38 krajach. Najlepiej poradził sobie w Chinach, gdzie przyniósł zysk nieznacznie przekraczający 70 milionów dolarów. To porównywalny wynik do tych, jakie osiągnęły poprzednie filmy tzw. Monsterverse studiów Warner Bros. i Legendary. "Godzilla II: Król potworów" zarobił w pierwszy weekend wyświetlania w chińskich kinach 66,7 miliona dolarów, a "Kong: Wyspa Czaszki" 71,6 miliona dolarów.



Kwota 121,8 miliona dolarów, jaką zarobił film "Godzilla vs. Kong", to zdecydowanie najlepszy wynik otwarcia hollywoodzkiego filmu w trakcie pandemii COVID-19. Wcześniejszym liderem był "Tenet" Christophera Nolana, który w pierwszy weekend wyświetlania przyniósł 53 miliony dolarów zysku.



Reklama

Wciąż jednak trudno się spodziewać, że film Wingarda zdoła zarobić kwoty mogące równać się z tymi, jakie byłyby osiągane przed wybuchem pandemii. Spodziewane jest, że kwoty zarobione w kinach przez ten film równać się będą tym, jakie zdołał wygenerować film "Godzilla II: Król potworów", którego wynik kasowy uznano za rozczarowanie. Przy 170 milionach dolarów budżetu, w kinach na całym świecie zarobił niecałe 390 milionów dolarów.

Wideo "Godzilla II: Król potworów" [trailer]

Twórcy filmu "Godzilla vs. Kong" mogą liczyć na to, że widzów przyciągnie do kin skala widowiska, które najlepiej oglądać na dużym ekranie. W repertuarze kin próżno bowiem szukać teraz tytułów dorównujących produkcji Wingarda rozmachem. Zainteresowanie filmem widać choćby po ogłoszonych przez IMAX wynikach kasowych z pierwszego weekendu wyświetlania. Spółka zanotowała najlepszy weekend związany od czasu premiery filmu "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie" z 2019 roku. Z drugiej strony mowa o jedynie 12 milionach dolarów zarobionych w 891 salach IMAX.