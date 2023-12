Co ciekawego można zobaczyć w święta na streamingach? Oto propozycje dla kilku najpopularniejszych platform.



Netflix

"Grinch" (2018)

Nikt tak dobrze nie wpisuje się w świąteczny klimat jak ktoś, kto bardzo chce je zniszczyć! Grinch naprawdę nie cierpi mieszkańców Ktosiowa i zrobi wszystko, by zniszczyć im obchody Bożego Narodzenia. Do czego się posunie i czy można temu jakoś zapobiec?

"Klaus" (2019)

Ta animacja była nominowana do Oscara, a także zdobyła wiele innych nagród. Klaus jest rozpuszczonym jedynakiem, który za nic ma prośby ojca. Za karę zostaje wysłany do wioski w okolicach koła podbiegunowego, by zająć się miejscową pocztą. Niestety, mieszkańcy są ze sobą skłóceni, a co gorsza, nikt nie wysyła tam listów. Co będzie musiał zrobić Klaus, by odmienić swój los?

"Najlepsze święta w życiu" (2023)

Charlotte nie lubi świąt Bożego Narodzenia, a zawsze wtedy otrzymuje coroczny biuletyn byłej przyjaciółki ze studiów, Jackie. Kobieta w listach przechwala się, opowiadając o swoim idealnym życiu i wpędzając Charlotte w kompleksy, do tego stopnia, że jej jedynym marzeniem staje się możliwość zweryfikowania prawdziwości słów Jackie. I taka okazja się nadarza! Jaka jest prawa i czy Charlotte naprawdę miała powód do gniewu?

Disney+

"Strażnicy Galaktyki: Coraz bliżej święta" (2022)

Propozycja dla fanów Marvela! Mantis i Drax pragną znaleźć niezapomniany prezent dla Petera Quilla. Z racji, że jest on Ziemianinem, to właśnie tam udają się na poszukiwania. Po drodze poznają wiele ciekawych postaci i a przede wszystkim będą mogli zrozumieć też siebie. Urocza historia w świecie superbohaterów z pewnością rozgrzeje Wasze serca.

"Hip-hopowy Dziadek do Orzechów" (2022)

Nieco nietypowa i zwariowana adaptacja klasycznego "Dziadka do Orzechów". Akcja filmu rozgrywa się w zimowej scenerii Nowego Jorku. Niestety, mimo że wokół ludzie są szczęśliwi i świetnie się bawią, to Marii-Clary nie ma powodów do radości. Jej rodzice bardzo się kłócą, dlatego postanawia znaleźć sposób, by pogodzić rodziców. W misji ma jej pomóc magiczny Dziadek do orzechów.

"Święta rządzą!" (2023)

Eddie to dobry człowiek, ale szczerze nie znosi Świąt z powodu traumatycznych wspomnień z dzieciństwa. Niespodziewanie spotyka mężczyznę w stroju Mikołaja, który przedstawia się jako Nick. Eddie sądzi, że Nick ma problemy psychiczne i potrzebuje pomocy specjalisty, bo przecież przed chwilą pomógł mu wydostać się z komina. Ostatecznie będzie musiał zrewidować swoje poglądy.

HBO Max

"Świąteczna tajemnica" (2022)

Pewien mały chłopiec, 100 lat temu odkrył magiczne dzwonki, które przynoszą dobrobyt miastu na kolejny wiek. Jednak tuż przed kolejnymi świętami czarodziejskie narzędzia znikają. Co się z nimi stało? Grupka dzieciaków będzie musiała rozwiązać zagadkę i sprawić, by magia świąt powróciła.

"8-bitowe Święta" (2021)

Ten film familijny przeniesie nas do lat 80., kiedy to zdobycie wymarzonej elektroniki graniczyło z cudem. Z takim problemem mierzy się dziesięcioletni Jake, który marzy, by zdobyć najnowszy i najnowocześniejszy system gier wideo. Historia pełna uśmiechu i przygód, może mogłaby zostać duchowym spadkobiercą "Kevina"?

"Elf" (2003)

Listę propozycji zamkniemy świątecznym klasykiem, czyli filmem "Elf", w którym w główną rolę wcielił się Will Ferrell. Buddy całe życie spędził wśród elfów Świętego Mikołaja, którego wychowały. Niestety, czuje się, jakby do nich nie pasował i postanawia poszukać swojego biologicznego ojca w Nowym Jorku. Niestety, prawdziwy świat jest całkowicie inny, niż mu się wydawało, a co gorsza, ludzie zapomnieli o prawdziwym znaczeniu Bożego Narodzenia.



Prime Video

"Strażnicy marzeń" (2012)

W tej animacji spotykamy wszystkich bohaterów baśni dla dzieci, którzy zajmują się poszczególnymi świętami czy innymi wydarzeniami m.in. Świętego Mikołaja, Królika Wielkanocnego czy Wróżkę Zębuszkę. Postacie te muszą się sprzymierzyć, by pokonać Króla Ciemności. Grupa baśniowych istot wyrusza do walki o wiarę w istnienie świątecznych symboli i marzenie najmłodszych.



"Odwołane święta" (2021)

Przed Emma zostało postawione spore wyzwanie: musi spędzić święta ze swoją rówieśniczką, niegdyś koleżanką z klasy, która... jest obecną partnerką jej ojca. Co w takiej sytuacji planuje kobieta? Oczywiście chce się jej pozbyć. Do tego misternego planu zatrudnia dawnego znajomego, który kiedyś poróżnił kobiety. Czy święta trzeba będzie odwołać?



"Holiday" (2006)

Dwie, obce sobie kobiety, bardzo chcą uciec od swojego obecnego życia. Postanawiają skorzystać z możliwości zamiany domów i wyniku tego Amanda znajduje się na wsi w Anglii, a Iris trafia do Los Angeles. Tradycyjna już komedia romantyczna pokazuje, że taka zamiana miejsc świetnie wypływa na serca kobiet. W nowych miejscach poznają mężczyzn, którzy pomogą im uleczyć zranione uczucia.