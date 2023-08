Światowe hity w programie Festiwalu Kamera Akcja

Krytyczne premiery prosto z Lazurowego Wybrzeża

W sekcji Krytyczne premiery znalazły się filmy twórców, pokazywanych podczas tegorocznego Konkursu Głównego w Cannes. Ci artyści to m.in. Jessica Hausner ("Loundres", "Kwiat szczęścia"), Ken Loach ("Wiatr buszujący w jęczmieniu", "Ja, Daniel Blake") czy Nanni Moretti ("Pokój syna", "Moja matka", "Złote sny").

Widzowie zobaczą "Club Zero" - wyraziste, przykuwające uwagę i mocno dyskutowane dzieło Jessiki Hausner, jednej z najważniejszych przedstawicielek austriackiego kina. Tym razem za pomocą satyrycznej fasady wstrząśnie widzów opowieścią o niebezpiecznych konsekwencjach silnych relacji mentorki z uczniami. W roli głównej Mia Wasikowska, która wciela się w postać Pani Novak, nauczycielki z elitarnej szkoły, która, koncentrując uwagę młodzieży na idei "zdrowego odżywiania", propaguje jednocześnie koncepcję "niejedzenia" jako drogi do osiągnięcia spełnienia. Portal "Ioncinema" umieścił film Hausner na swojej liście najważniejszych premier 2023 roku.

Zaplanowano również pokaz najnowszego filmu legendy brytyjskiego kina - Kena Loacha. Reżyser zaangażowany społecznie, stający po stronie biednych i znajdujących się na marginesie, pionier formy dramatu opartego na prawdziwych wydarzeniach, po raz kolejny w swojej ponad 60-letniej karierze wzywa do solidarności.

Jego najnowszy, nagrodzony w Cannes, film "The Old Oak" to opowieść o imigracji i ksenofobii. Tytułowy ostatni działający pub w niegdyś pełnej życia górniczej miejscowości jest nie tylko lokalem, w którym pije się piwo. The Old Oak to przede wszystkim jedyna publiczna przestrzeń, w której mogą spotykać się jej mieszkańcy. Na nostalgię po dawnej świetności nakłada się sytuacja zupełnie nowa - sąsiedztwo uchodźców z Syrii ulokowanych przez rząd. Czy uda się znaleźć sposób na wzajemne zrozumienie obu społeczności?



Zdjęcie "The Old Oak", reż. Ken Loach / materiały prasowe

Dla widzów przygotowano również autobiograficzną i autotematyczną komedię Nanniego Morettiego "Lepsze jutro". To prawdziwa gratka dla kinofilskiego oka - odnaleźć można tu nawiązania do wybitnego dzieła Felliniego "Osiem i pół", twórczości Scorsesego czy Kieślowskiego. Warto zwrócić uwagę na doskonałą scenę - diagnozę współczesnego rynku kinematograficznego z Netfliksem jako symbolem zachodzących zmian.

Kamera Akcja 2023: Premierowe odkrycia

Kamera Akcja kieruje się również w stronę głośnych debiutów. Nowa sekcja Premierowe odkrycia to przedpremierowe pokazy filmów odważnych, trafiających w gusta wymagających odbiorców.

W programie dzieło nagrodzonej w Sundance za reżyserię Mariji Kavtaradze "Powoli" - film pozbawiony narracyjnych klisz, który w przełomowy sposób opowiada o słabo eksponowanej w kinie aseksualności, a zarazem piękna i niekoloryzowana opowieść o potędze miłości. Film porównywany jest do "Najgorszego człowieka na świecie" Joachima Triera i stanowi pozycję obowiązkową dla każdego szukającego świeżości we współczesnym kinie.

Widzowie obejrzą również "Kiedy stopi się lód" - debiut reżyserski, docenionej Europejską Nagrodą Filmową, belgijskiej aktorki Veerle Baetens z nagrodzoną na tegorocznym Sundance Rosą Marchant w obsadzie. To opowieść-zagadka o mierzeniu się z demonami przeszłości, o dziecięcej traumie i jej okrutnych konsekwencjach w dorosłym życiu, a także o próbie poszukiwaniu nadziei i definiowania siebie na nowo. Dlaczego główna bohaterka taszczy do bagażnika swojego samochodu ogromny blok lodu? To jedna z wielu intrygujących zagadek, które dzieło Baetens stawia przed oglądającymi.

Zdjęcie Kadr z filmu "Kiedy stopi się lód", reż. Veerle Baetens / materiały prasowe

Filmowe perełki ubiegłego roku

"Pamiętamy także o tych, których ominęły interesujące produkcje w czasie ich dystrybucji kinowej. Dlatego w sekcji Głos krytyków pokażemy najlepsze hity z całego roku" - zachęca Przemek Glajzner, dyrektor festiwalu.

W programie znajdzie się "Rimini" Ulricha Seidla (trylogia "Raj" czy "Upały"), najnowsze dzieło austriackiego reżysera-prowokatora. Film obecny w Konkursie Głównym Berlinale to emocjonalny rollercoaster o podstarzałym szansoniście o pseudonimie Richie Bravo. Reżyser portretuje swojego bohatera ze współczuciem, ale jednocześnie prowokuje widzów do przyglądania się jego poczynaniom z perspektywy własnych niespełnionych szans.

Hitem tegorocznej sekcji Głos krytyków będzie także "Cicha dziewczyna" Colma Baireada, nagrodzone Europejską Nagrodą Filmową i nominowane w 2023 roku do Oscara w kategorii "Najlepszy film zagraniczny" dzieło, które znacznie więcej mówi ciszą, niż słowami. To obowiązkowa pozycja dla wszystkich, którzy kochają kameralne, ale poruszające kino.

Zdjęcie "Cicha dziewczyna", reż. Colm Bairead / materiały prasowe

W programie znajdzie się także objawienie tegorocznego Berlinale - "Reality" Tiny Satter - niemal intymne, zamknięte w 90 minutach, spotkanie ze współczesną kobietą - w tej roli zjawiskowa Sydney Sweeney ("Biały lotos", "Euforia", "Opowieść podręcznej").

14. Festiwal Kamera Akcja odbędzie się od 12 do 15 października w Łodzi oraz od 16 do 19 października online na platformie Think Film.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Reality" [trailer] materiały prasowe



