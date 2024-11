"Światłoczuła" to wychodzący poza utarte schematy gatunku, wzruszający film, który ze szczerością i szczyptą humoru udowadnia, że czuć znaczy więcej niż widzieć.

Reżyserem filmu jest Tadeusz Śliwa - twórca hitów "(Nie)znajomi" i "Gang zielonej rękawiczki", a także laureat wielu nagród, w tym zdobywca Fryderyka za teledysk do utworu "Początek" zrealizowany dla Męskiego Grania. Autorami scenariusza są Tomasz Klimala i Hanna Węsierska.



W rolach głównych widzowie zobaczą wschodzące gwiazdy - Matyldę Giegżno ("Kos", "Klangor") oraz Ignacego Lissa ("Znachor", "Sortownia"), którym partnerować będą: Bartłomiej Deklewa, który zachwycił widownię i krytyków serialu "Absolutni debiutanci", a także Aleksandra Pisula ("Król", "Atak paniki").



O czym opowie "Światłoczuła"?

Agata pracuje z nastoletnią młodzieżą w ośrodku wychowawczym, nurkuje na bezdechu, kocha życie i czerpie z niego pełnymi garściami. Nie widzi od dziecka. Robert jest gwiazdą fotografii. Choć mogłoby się zdawać, że ma wszystko - karierę, popularność, uznanie, to czuje jakby nie miał nic. Ich losy splatają się w nieoczekiwanym momencie - podczas sesji zdjęciowej. To spotkanie rozpoczyna inspirującą podróż ku poszukiwaniu akceptacji i odwadze bycia sobą. Agata uczy Roberta odbierać świat za pomocą wszystkich zmysłów. On uczy ją otwartości na to, co nowe, nieznane. Wspólnie zmierzą się z własnymi ograniczeniami, przeszłością i zawalczą o to, co w życiu najważniejsze - o miłość.

"Światłoczuła" to film o miłości, wychodzący poza schematy gatunku. Porusza zmysły, pobudza wyobraźnię i skłania do przemyśleń. To kino szczere, pełne humoru i wzruszeń, a także pytań o to, co liczy się naprawdę.