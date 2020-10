Świąteczna komedia z Kristen Stewart nie trafi do kin w USA

Wiadomości o kolejnych produkcjach, których zaplanowana wcześniej kinowa premiera nie dojdzie do skutku, nie zaskakują już nikogo. Kolejnym tytułem z długiej listy filmów, które od razu pojawią się na serwisach streamingowych i platformach PVOD będzie świąteczna komedia z Kristen Stewart zatytułowana "Happiest Season".

Kristen Stewart i Mackenzie Davis w scenie z filmu "Happiest Season" /materiały prasowe

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia to okres, kiedy widzowie najchętniej oglądają świąteczne komedie. Dlatego filmowcy każdego roku dbają o to, by dostarczyć fanom takich produkcji nowych filmów. W tym roku jednym z nich będzie "Happiest Season". W rolach głównych występują w nim Kristen Stewart i Mackenzie Davis. Film miał pojawić się w kinach, ale zamiast tego od 25 listopada będą mogli go oglądać abonenci platformy Hulu. Póki co decyzja ta dotyczy tylko amerykańskich kin. Los filmu na pozostałych rynkach zostanie ustalony później.

Reklama

"Spotkanie z rodziną twojej dziewczyny po raz pierwszy może być trudne. Ale jeszcze trudniejsze jest oświadczenie się jej w trakcie corocznej kolacji świątecznej, w sytuacji, gdy jej najbliżsi nie mają pojęcia, że jest lesbijką. Kiedy Abby (Stewart) dowiaduje się, że Harper (Davis) trzyma ich związek w tajemnicy przed rodziną, zaczyna zastanawiać się, czy aby na pewno dobrze ją zna. +Happiest Season+ to romantyczna komedia, której w zabawny sposób udaje się uchwycić szerokie spektrum emocji związanych z chęcią bycia akceptowaną przez rodzinę, próbą pozostania sobą i obawą o zniszczenie wszystkim Bożego Narodzenia - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.

Reżyserką "Happiest Season" jest Clea DuVall, która razem z Mary Holland napisała scenariusz tego filmu. W pozostałych rolach wystąpiły w nim Brie, Aubrey Plaza, Dan Levy, Victor Garber i Mary Steenburgen.

"W tym sezonie świątecznym, o wiele bardziej niż w poprzednich, każdemu z nas przydałoby się trochę szczęścia. Dla naszego studia najważniejsze było to, aby wyreżyserowana przez Cleę przezabawna i oryginalna bożonarodzeniowa komedia romantyczna zadebiutowała w okresie, gdy na choinkach będą palić się lampki. Cieszymy się, że umożliwiła to platforma Hulu i jesteśmy wdzięczni, że jej szefostwo pokochało ten film tak samo mocno jak my" - powiedziała Nicole Brown z należącego do Sony Pictures, TriStar Pictures.