"Sweat" Magnusa von Horna z główną nagrodą jury na Festiwalu Filmowym w Chicago

Współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) film "Sweat" w reż. Magnusa von Horna zdobył główną nagrodę jury - Gold Hugo na 56. Chicago International Film Festival. Film "We Have One Heart" Katarzyny Warzechy zwyciężył w kategorii krótkometrażowych dokumentów.

Magdalena Koleśnik w filmie "Sweat" /ZENTROPA PRODUCTIONS /materiały prasowe

"Obraz Magnusa von Horna wyróżniono także za scenografię (dla Jagny Dobesz). Z kolei nagroda za najlepszy scenariusz - Silver Hugo trafiła do grecko-polskiego filmu 'Niepamięć' w reżyserii Christosa Nikou" - poinformował w poniedziałek na Twitterze PISF.

Jak przypomniano, "Sweat" znalazł się wcześniej w oficjalnej selekcji 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes, uzyskał też odznaczenie TIFF Industry Selects w Toronto.

"Film Magnusa von Horna 'Sweat' otworzy też 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty we Wrocławiu, a także powalczy w Konkursie Głównym 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni" - czytamy na stronie PISF.

Obraz opowiada o trzech dniach z życia Sylwii Zając, motywatorki fitness, której obecność w mediach społecznościowych nadała status celebrytki. "Choć jest śledzona przez setki tysięcy osób, otoczona oddanymi współpracownikami i podziwiana przez dalekich znajomych, w jej życiu brakuje bliskości" - czytamy w opisie filmu.

W roli głównej wystąpiła debiutująca Magdalena Koleśnik, której partnerują: Julian Świeżewski, Aleksandra Konieczna i Zbigniew Zamachowski. Zdjęcia zrealizował Michał Dymek. Za montaż odpowiada Agnieszka Glińska, za dźwięk - Michał Robaczewski, a za muzykę - Piotr Kurek. Scenografia jest dziełem Jagny Dobesz, a kostiumy - Małgorzaty Fudali.

Producentem "Sweat" - który powstał w koprodukcji z Zentropa Sweden i Film i Vaest, Canal+, EC1 Łódź - Miasto Kultury, Opus Film i DI Factory - jest Mariusz Włodarski z firmy Lava Films.



Wideo SWEAT dir. Magnus von Horn - International Trailer (Cannes selection 2020)

Z kolei film debiutującego reżysera Christosa Nikou - "Niepamięć" ("Apples") to grecko-polska koprodukcja, która była prezentowana w sekcji Orizzonti na 77. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. "W Toronto obraz uzyskał odznaczenie TIFF Industry Selects, a także znalazł się w programie 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu" - przypomniano na stronie PISF.

"Nieprzewidywalna, rozprzestrzeniająca się pandemia powoduje u ludzi nagłą amnezję. Mężczyzna zostaje objęty programem leczenia, który ma pomóc mu zbudować nowe życie. Jego terapia polegać ma na wykonywaniu codziennych czynności przepisanych przez lekarzy na kasecie magnetofonowej i uchwycenie tych nowych wspomnień za pomocą polaroidu" - napisano w opisie filmu.

Wideo Apples | Trailer

Zaznaczono, że "film to alegoryczna i zabawna historia, a zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jak działa nasza pamięć i jak wpływa na zachowanie ludzkie".

W główną rolę wcielił się Aris Servetalis, któremu partnerują Sofia Georgobasili, Anna Kalaitzidou i Argiris Bakirtzis. Autorem zdjęć jest Bartosz Świniarski, za montaż odpowiada George Zafiris, a za muzykę - The Boy. Scenografia jest dziełem Efi Birby, a kostiumy - Dimitra Likaoura.

Producentami filmu są: Iraklis Mavroidis, Angelo Venetis, Aris Dayios, Nikos Smpiliris z greckiej firmy Boo Productions, firma DI Factory oraz Mariusz Włodarski z Lava Films.

Przypomniano, że film "We Have One Heart" w reż. Katarzyny Warzechy - która jest również autorką scenariusza - "obok zwycięstwa na festiwalu w Chicago, zdobył także Nagrodę Publiczności 13th Central and Eastern European Film Festival CinEast w Luksemburgu".

"Po śmierci matki Adam odnajduje korespondencję, wymienianą przed laty przez rodziców - Polkę i mieszkającego w Iraku Kurda. Dla Adama to okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o ojcu, którego nigdy nie poznał" - czytamy w opisie filmu.

Jak podkreślono, "połączenie animacji rysunkowej z materiałami archiwalnymi pozwala przenieść się niemal 40 lat wstecz, poczuć emocje łączące żyjących w różnych częściach świata zakochanych oraz odkryć niezwykłą tajemnicę rodzinną".

Autorem zdjęć jest Grzegorz Hartfiel, za montaż odpowiadał Piotr Kremky, a za muzykę - Adam Witkowski. Producentami są Silver Frame i Studio Munka, a koproducentem Zachodniopomorski Fundusz Filmowy.