"Susza": Małe miasteczka kryją wielkie tajemnice

Zobacz zwiastun najnowszego filmu producentki hitów "Zaginiona dziewczyna", "Wielkie kłamstewka" i "Od nowa", na podstawie bestsellerowej powieści Jane Harper. W roli głównej Eric Bana ("Troja", "Monachium", "Helikopter w ogniu"). "Susza" w kinach już 30 lipca!

Eric Bana w scenie z filmu "Susza" /materiały prasowe

"Susza" to światowy bestseller autorstwa Jane Harper, do którego prawa filmowe zostały sprzedane, jeszcze nim książka pojawiła się na półkach księgarni.



Ekranizacją powieści zajęła się doświadczona i wielokrotnie nagradzana (razem z Reese Witherspoon) producentka Bruna Papandrea, która w swoim dorobku filmowym ma takie hity jak "Zaginiona dziewczyna", "Wielkie kłamstewka", czy "Od nowa".



Australijska premiera "Suszy", z Erikiem Baną w roli głównej, okazała się wielkim sukcesem i zdeklasowała w weekend otwarcia m.in "Wonder Woman 1984" z Gal Gadot. Thriller stał wielkim hitem rodzimego box office'u, zajmując miejsce wśród najbardziej dochodowych filmów w historii australijskiego kina.

Detektyw Aaron Falk wraca do rodzinnego miasteczka po ponad dwudziestoletniej nieobecności, aby wziąć udział w pogrzebie swojego dawnego przyjaciela. Zgodnie z ustaleniami lokalnej policji, zmarły miał przed samobójczą śmiercią zamordować swoją żonę i dziecko.



Jest jednak coś, co od początku nie zgadza się w tej historii. Aaron zostaje w miasteczku kilka dni dłużej, by dowiedzieć się, co wydarzyło się naprawdę. W toku śledztwa okazuje się, że sprawa może mieć związek z wydarzeniami sprzed dwudziestu lat i tajemniczym utonięciem młodej dziewczyny, z powodu którego lata temu Falk musiał opuścić miasto.

Wideo "Susza": Zwiastun PL