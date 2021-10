Susan Sarandon: Zagadka nieśmiertelności

Wiadomości

4 października Susan Sarandon, jedna z najlepszych aktorek w historii kina, która ma na swoim koncie 5 nominacji do Oscara, 4 do Emmy i aż 8 do Złotego Globu, kończy 75 lat!

Susan Sarandon nie przestaje zachwycać /Gareth Cattermole /Getty Images