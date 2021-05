Susan Sarandon poparła Bellę Hadid. Chodzi o agresję wojsk izraelskich wobec Palestyńczyków

Supermodelka Bella Hadid nie zrezygnowała z otwartego popierania Palestyny i apelowania o zaprzestanie eskalowania konfliktu na Bliskim Wschodzie, mimo oficjalnego upomnienia, jakie otrzymała od izraelskiego rządu. Obok niej stanęła Susan Sarandon publikując na Twitterze pochwałę nonkonformistycznego zachowania 24-letniej modelki.

Susan Sarandon na Tribeca Film Festival w Nowym Jorku /Theo Wargo /Getty Images

Reklama

"Stoję po stronie narodu palestyńskiego, walczącego przeciwko apartheidowi rządowi Netanjahu i modlę się za Izraelczyków, aby oni również cieszyli się pokojem" - napisała na swym Twitterze Susan Sarandon.



Reklama

Dla Belli Hadid, która wzorem wielu innych celebrytek mogłaby zapomnieć o tym, skąd pochodzi jej rodzina i nie martwić się tym, na co pozornie nie ma wpływu, słowa poparcia od kogoś takiego jak Susan Sarandon znaczą bardzo wiele. Zwłaszcza po tym, jak pod koniec maja - za udział w pokojowej propalestyńskiej demonstracji w Nowym Jorku, doczekała się oficjalnego pouczenia ze strony izraelskich władz. I nikt wtedy nie stanął po jej stronie. Aż do dziś.



74-letnia Susan Sarandon cieszy się powszechnym szacunkiem nie tylko ze względu na niepodważalny talent aktorski, ale także za odwagę interweniowania wtedy, gdy inni wybierają bezpieczne milczenie. Dlatego tuż po pojawieniu się na Twitterze postu gwiazdy filmu "Mamuśka", modelka nie tylko podzieliła się nim na swoim profilu instagramowym, ale i opatrzyła odpowiednim komentarzem.

"Zawsze Cię podziwiałam za wstawianie się za światem. Dałaś mi siłę, by nie przestawać mówić o rzeczach, które są dla mnie ważne" - napisała modelka, dając tym samym do zrozumienia, że ani myśli rezygnować z otwartego wyrażania swoich poglądów i stawania po stronie tych, którzy jej zdaniem potrzebują pomocy. Co ważne - bez szerzenie nietolerancji, pogardy czy nienawiści względem kogokolwiek.

Zdjęcie Bella Hadid na festiwalu filmowym w Cannes (2019) / Pascal Le Segretain / Getty Images

Isabella Khair Hadid (bo tak brzmi jej pełne imię i nazwisko) urodziła się w Waszyngtonie. Jest córką uchodźcy, palestyńskiego dewelopera Mohameda Hadid i byłej holenderskiej modelki i osobowości telewizyjnej Yolandy Hadid. Jej starsza siostra Gigi (26 lat) - także modelka - zajmuje się teraz wychowywaniem swojej córki Khai Hadid Malik, która przyszła na świat we wrześniu ubiegłego roku.

Prócz Belli Hadid w sprawy konfliktu toczącego się na Bliskim Wschodzie zaangażowana jest także Gal Gadot. Aktorka izraelskiego pochodzenia, rozpoznawalna głównie dzięki roli w superprodukcji o Wonder Woman.