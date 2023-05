Susan Sarandon aresztowana za zakłócanie porządku publicznego

Wiadomości

W poniedziałek w stolicy stanu Nowy Jork odbył się protest pracowników restauracji, którzy nie zgadzają się z założeniami planowanych zmian przepisów dotyczących płacy minimalnej. Z grona osób, którym władze zamierzają podnieść godzinową stawkę, zostali bowiem wykluczeni ci, którzy w pracy otrzymują napiwki, a więc m.in. kelnerzy. Do protestujących przyłączyła się słynna hollywoodzka aktorka Susan Sarandon. W efekcie wraz z siedmioma innymi osobami trafiła za to do aresztu.

Susan Sarandon /Selcuk Acar/Anadolu Agency /Getty Images