"Superman" na długim zwiastunie. Szykuje się widowisko z ogromnym sercem

Oprac.: Jakub Izdebski Wiadomości

W sieci zadebiutował nowy zwiastun "Supermana" Jamesa Gunna. Ukazuje on rozszerzoną scenę, w której Krypto superpies udziela superbohaterowi pomocy i transportuje go do Fortecy Samotności, by ten mógł opatrzyć swoje rany. Zwiastun zaprezentowano wcześniej podczas CinemaConu w Las Vegas.

Zdjęcie David Corenswet w filmie "Superman" / materiały prasowe